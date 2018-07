Fueron reelectos cinco de los siete directores del Iosper

Cinco de los seis directores que se presentaron a la reelección se impusieron en las urnas en las elecciones en el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) que se desarrollaron este jueves.



La única que no consiguió la reelección fue Viviana Sánchez, representante de los trabajadores del Iosper, que debió ceder su lugar en el directorio colegiado Nancy Asselborn que se impuso en la elección.



Asselborn ganó por 27 votos. "Perdimos. Pero esto nos da más fuera para seguir, siempre controlando y mirando lo que esta gente hace. Vamos a ver cómo es la gestión de esta monarquía que se inicia en el Iosper", expresó Sánchez al portal Entre Ríos Ahora.



Fernando Cañete, actual presidente de Iosper, no tuvo inconvenientes en lograr la reelección: fue con lista única en el agrupamiento de empleados del Poder Judicial y el Poder Legislativo.



El Iosper es un directorio colegiado conformado por siete directores. Cinco consiguieron la reelección:



Fernando Cañete, en representación de los empleados legislativos y judiciales;

Ricardo Bertonchini, que representa a la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, que también fue con lista única, ya que sus dos competidores fueron impugnados al no conseguir el aval del 3% del padrón;

Fermín Beltzer, en representación de los policías, que se impuso sobre las otros cuatro candidatos con los que compitió:

Adrián Gómez, que logró un holgado triunfo entre los municipales, y consiguió derrotar a la alianza conformada por Maximiliano Torres y Hugo Vásquez: consiguió 5.117 votos; sus competidores, 2.730.

Fabián Monzón, de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), también consiguió imponerse con comodidad, luego del retiro de la elección de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).



La sexta directora será Nancy Asselborn, en representación de los empleados del Iosper; y la séptima, Adriana Hepp, que representa a los docentes, y que sucederá a Marcelo Pagani.



De ese modo, el directorio de Iosper, una prestadora de salud que tiene 300 mil afiliados y que al año mueve un presupuesto de $3.885 millones, tendrá apenas variantes en su conformación: sólo se integrarán dos caras nuevas: la Adriana Hepp y Nancy Asselborn. Los otros cinco lograron la reeleción.