Carrió: "La hidrovía es una zona liberada que da lugar al tránsito ilegal"

Minutos antes de su disertación, la diputada nacional Elisa Carrió habló con la prensa y se refirió a sus denuncias sobre narcotráfico, corrupción, su opinión sobre la propina y la justicia.



"Vengo a hablar del proyecto de futuro del país porque por la transparencia en la hidrovía no sabés lo que viene y acá en Entre Ríos también, desde Victoria para arriba. Estoy abriendo la hidrovía de delincuentes y narcotraficantes para el nuevo proyecto político que se llama Pymes Exportadoras, el modelo de educación, el modelo de incorporación de ciencia y tecnología y todo lo que está armando el presidente Macri y yo estoy recorriendo el país", comenzó diciendo Carrió.



Consultada sobre si el gobierno de Macri es transparente, afirmó que "sí" y agregó: "habrá corrupción pero yo denuncio igual y denuncian los otros. Lo cierto es que desde que empezó el gobierno, el acuerdo de Cambiemos fue muy claro, primero la República, segundo el desarrollo económico y en tercer lugar la lucha contra la corrupción que incluye el pasado, el presente y el futuro. La mayor denunciante de hechos de corrupción de este gobierno soy yo".



Sobre la situación en la capital entrerriana sobre las causas contra el narcotráfico que involucra al intendente y funcionarios de la Municipalidad, Carrió expresó: "Hay que investigar todo Entre Ríos, Urribarri, Varisco, todos"; y cuando se le preguntó sobre si el Jefe Comunal debería tomarse licencia respondió: "es un problema de vergüenza de él. Yo siempre estuve con Benedetti", agregó. En tal sentido, remarcó: "yo siempre estuve con esa línea del radicalismo, Benedetti, D'Agostino que es un excelente diputado". Investigando las barcazas La diputada contó que desde hace varios años está investigando "las barcazas, que parecen paraguayas pero son argentinas, los titulares viven en Buenos Aires. Es un tema muy particular, ustedes saben que la marihuana viene atrás y después tenemos todas las rutas; ustedes son una provincia en medio de los ríos del narcotráfico. Por ejemplo el Frigorífico Epuyén, en Victoria, exporta supuestamente sábalos a Bolivia, pero allá el fitosanitario le dice que no, entonces vuelve lleno de cocaína, esto lo vengo estudiando desde hace años. Y en Diamante tienen un puerto complicadísimo. La hidrovía es una especie de zona liberada que da lugar al tránsito ilegal" de todo tipo.



Por otra parte, Carrió se refirió al desempeño de la justicia, y señaló que "la justicia actúa según los tiempos de la gente, si la gente pide justicia, los jueces actúan, cuando la gente deja de pedir justicia, los jueces cajonean".



Sobre lo que pasará en el Senado con la ley que despenaliza el aborto, Carrió indicó que prefiere "estar fuera del tema. Mi posición es el no, yo estoy trabajando para la Argentina del futuro". Las propinas Respecto a sus declaraciones sobre la importancia de dar propinas, que generaron polémica por la anécdota que contó un mozo, Carrió insistió en que es necesario que la clase media no la suprima.



"La mayoría de la gente vive de la propina. Lo del mozo es cierto, pero cuando dice que tomé un gin tonic debe estar mintiendo porque yo no tomo alcohol, yo le mostré la billetera porque sólo tenía 5 pesos que hace dos o tres años no era tan poca plata", referenció sobre la situación que vivió en un bar de La Plata.



Y tras ello reafirmó su concepto. "Con la propina viven 3 millones de personas y saben dónde lo viví a eso con los cartoneros cuando en el año 2001 me llaman y me dicen que no tenían la moneda para el pan. Hay un derrame que cuando lo ves corto parece poco, pero los trabajadores autónomos, el mozo, la persona que te lleva la mercadería hasta el auto, cuando viene una recesión dejan de manejar una plata sobrante y esos son millones; no es el sueldo pero derrama de una manera y justamente por eso empieza el hambre abajo. Y el dirigente del Movimiento de Cartoneros, Juan Grabois, va a salir a decir Lilita tiene razón".



En tal sentido, Carrió dijo que no le preocupan las repercusiones que sus declaraciones tienen en las redes sociales y manifestó: "A mí me importa si tengo votos o no; lucho por la verdad y la justicia. Hoy Milani está preso, De Vido está preso y yo estoy acá". Elonce.com.