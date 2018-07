Bordet: "Es necesario consolidar la cooperación entre provincia y municipios"

La importancia del trabajo articulado

El gobernador Gustavo Bordet ratificó hoy la voluntad de esta gestión de gobierno de trabajar con cada municipio y con las entidades civiles. Fue en Villaguay donde inauguró obras de pavimentación en el Parque Industrial, entregó aportes y compartió con los vecinos de las actividades por el centenario del Club Huracán."Con Claudia Monjo venimos trabajando desde el primer día de gestión de manera articulada. Quise estar presente en la inauguración de esta obra para testimoniar a todas las empresas que están en el parque industrial de Villaguay la importancia estratégica que tiene dentro de nuestra provincia, no solo por la ubicación geográfica sino también por lo que representa en los sistemas agroproductivos de la región, que generan a partir de la industrialización todo el proceso de valor agregado que conlleva desarrollo y generación sustentable de empleo", manifestó el gobernador."Estos son los modelos que queremos aplicar de manera articulada con el sector público y privado para que Entre Ríos pueda tener un desarrollo y crecimiento planificado con políticas públicas y para eso hacen falta obras de infraestructura que posibiliten que el parque industrial tenga una proyección. Y esta obra que se inaugura tiende a dotar de la infraestructura necesaria", remarcó, al respecto, Bordet.El mandatario recordó que a pocos días de asumir dialogó con Claudia Monjo, Adrián Fuertes y el senador Mario Torres de la necesidad de contar con la planta de tratamiento de efluentes del parque industrial, como algo prioritario. "Nos abocamos a conseguir financiamiento y lo conseguimos a través del Banco Interamericano de Desarrollo y estamos trabajando con esto", señaló. "Esta planta le va a poder dar una proyección al parque industrial de Villaguay para las empresas que están radicadas y para muchas más que quieran venir. Esto es fruto del trabajo en conjunto y cuando se trabaja de esta manera, las cosas más temprano que tarde se consiguen", subrayó.En la misma línea, el mandatario consideró que "estar aquí hoy testimonia el trabajo que venimos desarrollando en conjunto entre la provincia y el municipio para obras de esta naturaleza, como la planta de tratamiento de efluentes pero también de otro tipo de obras de infraestructura que la ciudad necesita. Es algo que hacemos con todos los municipios de la provincia, entendiendo que es muy necesario generar cooperación mutua entre provincia y municipios".Por último, el gobernador agradeció "la colaboración permanente y el trabajo conjunto", y reflexionó: "Cuando inauguramos obras de este tipo nos entusiasmamos para poder seguir trabajando, avanzar y lograr los objetivos que tenemos. En ese camino seguiremos adelante".La intendenta local, Claudia Monjo, dijo que "es muy importante la presencia del gobernador por este trabajo articulado entre la provincia y el municipio. Tenemos que apoyarnos en esto porque hay muchas cuestiones que solos no podemos resolver".En este contexto, Monjo agradeció al gobernador por las gestiones para hacerlo posible. Explicó que la obra, fue realizada con fondos nacionales y municipales, y felicitó a los trabajadores municipales que aportaron la mano de obra. "Dotar de infraestructura al parque industrial es fundamental, las industrias necesitan que el Estado les brinde este servicio, porque es una manera de desarrollarse y si las industrias se desarrollan benefician a toda la comunidad", afirmó.El parque industrial de la localidad cuenta con 16 industrias, que emplean a 160 personas. "Estas industrias le dan valor agregado a nuestros productos y además generan mano de obra, lo que es muy importante. Queremos que sigan creciendo, y que la mano de obra que aquí se emplee sea cada vez más", concluyó la presidenta comunal.La obra del parque industrial de Villaguay comprendió la pavimentación de 5.516,18 metros lineales, que representan 760 metros de hormigón y cordones, con doble ingreso desde la ruta nacional Nº 18.Luego, en la Municipalidad, el gobernador entregó aportes a la Escuela Coronel Bransen N°86; al municipio de Villa Domínguez; y a la comuna anfitriona, para financiar la maratón Villaguay Corre y para la escuela municipal de equinoterapia."Quise estar presente para poder compartir con toda la familia del club Huracán este momento tan emotivo", dijo el gobernador al abrir su discurso en el acto del aniversario de la entidad, y enfatizó "el trabajo que se viene desarrollando con todas las instituciones deportivas en la provincia"."Que el club Huracán cumpla 100 años habla de la tradición que existe en una ciudad donde generaciones se han formado en el deporte, y hoy el deporte en nuestras ciudades en la provincia es un gran contenedor de nuestros chicos para que, a través del deporte y la cultura, estén insertados en nuestra sociedad", reflexionó el gobernador.A su vez el mandatario señaló: "Más allá del encuentro que significa para una familia un club, un club es formador de buenas personas. Quienes han hecho deporte tienen incorporados valores muy profundos, por eso cuando una institución cumple 100 años es nuestro deber brindar este testimonio de apoyo, que no se hace de manera declamativa sino también con una ley donde los excedentes del os juegos de azar se destinan a los clubes que tienen una función social, como es el caso de Huracán y como tantos otros de Villaguay". Y finalmente renovó el compromiso "de seguir trabajando fecundamente entre todos para lograr los objetivos que son comunes".Durante el acto, en el que estuvieron presentes distintas categorías femeninas y masculinas de básquet, se descubrieron placas por los 100 años de la institución.El mandatario estuvo acompañado en las actividades por el secretario de Deportes, José Gómez; el titular del Instituto del Seguro provincial, Juan Domingo Orabona; el subsecretario de Industrias, Pablo Romero; y el presidente del club Rodolfo Lobbosco, entre otras autoridades.