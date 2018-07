Elecciones en Iosper: Destacan el normal desarrollo de los comicios

Tras el cierre de los comicios donde afiliados al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) votaron para elegir a los siete directores del organismo provincial, el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, destacó que las elecciones se desarrollaron "con toda normalidad", y aseguró que "no hubo reportes de ningún incidente". "Los comicios se llevaron a cabo en paz y tranquilidad".El funcionario destacó la " presencia de autoridades de mesa convocadas" en las mesas electorales que se habilitaron en la provincia y reiteró que más allá de las anécdotas, "no hubo absolutamente ningún problema".Cañete, que emitió su voto a las 13, en la sede de Tribunales, aseguró que las elecciones se desarrollaron "con total normalidad", indicó que "no hubo reportes de ningún incidente" y señaló que los comicios se llevaron a cabo "en paz y tranquilidad".También explicó que como a las 17:30 el Correo todavía no había entregado ningún acta, la Junta Electoral informó que a esa hora todavía no había iniciado el recuento de votos.En otro orden adelantó que desde el momento mismo que eso ocurra, "se irán cargando los datos en la página web del organismo, www.iosper.gov.ar , para que la información esté al alcance de todos".