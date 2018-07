Buscan que las sentencias judiciales sean "de fácil lectura"

El diputado Esteban Vitor (Cambiemos) pidió a la Justicia que sean de "fácil lectura" sus pronunciamientos cuando en esos términos lo requieran curadores, tutores, defensores o abogados de parte con fundamento en la discapacidad o disfuncionalidad intelectual de la persona que representan, versión que será complementaria y no reemplazará las dictada de acuerdo a las disposiciones de los códigos procesales vigentes.



Con esta propuesta de ley que tiene estado parlamentario, toda vez que haya un pronunciamiento de la Justicia, sus jueces o tribunales, cualquiera sea su fuero, o grado, al dictar sentencia, deberán acompañarla con una versión más accesible, si así lo requieren los patrocinadores de defendidos con alguna dificultad de comprensión.



Para ello, Vitor propone que el formato de sentencia de fácil lectura deberá redactarse en lenguaje simple, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, adecuados en el mayor grado posible a la discapacidad o disfuncionalidad concreta de la persona hacia la cual va dirigida.



A su vez y cuando el juez el Tribunal lo estimen necesario, podrá explicar verbalmente a la persona con dificultad para la lectura y comprensión de textos el motivo, alcance y finalidad de la decisión contenida en la sentencia y de los recursos que tiene a su alcance para obtener su revisión. Los fundamentos del proyecto En sus fundamentos, Vitor recordó que de acuerdo con las normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad, los Estados tienen la obligación de hacer accesible la información y documentación para las personas con discapacidad. A partir de ese requerimiento, ha surgido el denominado "formato de lectura fácil" o "sentencias de fácil comprensión", destinado a las personas con discapacidad o dificultades para leer o comprender un texto. De este modo se facilita el acceso pleno a la Defensa en Juicio de las personas con diversidades funcionales intelectuales cuando las sentencias o resoluciones que los involucran afectan la esfera jurídica del sujeto.



"La pobreza cultural es una valla para la confección y el entendimiento de los textos. En particular, los textos legales, los dictámenes, pericias y sentencias. Entendemos que esta situación conspira contra el derecho de las personas a defenderse en juicio. No sólo porque les cuesta entender y comprender lo que se les comunica, sino también porque lo que se comunica resulta ambiguo o demasiado técnico", advirtió Vitor.