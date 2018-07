No prosperó el proyecto para declarar a Colón, "Ciudad Pro-Vida"

Los argumentos de los concejales

Repudio de agrupaciones feministas

En la sesión llevada a cabo este miércoles en el Concejo Deliberante, fue tratado un proyecto para declarar Municipio Pro-Vida a la ciudad de Colón, reafirmando la adhesión al Pacto de San Antonio de Padua firmado el 31 de julio 2016 ante la comunidad por autoridades municipales, en el marco de los 140 años de la Parroquia Santos Justo y Pastor.El proyecto proponía además, "fomentar acciones tendientes a proteger el Derecho a la Vida en todas sus etapas, instando a todas las Áreas de la Municipalidad de Colón a elaborar planificaciones y acciones de acuerdo con lo ordenado en la proclama del Pacto de San Antonio de Padua".El proyecto ingresó con las firmas de los concejales Jose Luis Walser (Vecinalismo Colonense), Silvia Vallory (Compromiso Colonense), Rosana Villalba (Juan D. Perón) y Rubén Adami (Juan D. Perón).Mientras en la vía pública y en sede del municipio, los vecinos de Colón se manifestaban a viva voz defendiendo una de las dos posturas, en el recinto daban inicio a la sesión.Luego de ser aprobado el tratamiento sobre tablas del proyecto de Resolución que pretendía declarar al municipio colonense "Pro Vida", todos los concejales presentes expusieron su punto de vista."Estoy a favor de la vida de la mamá y del niño; no priorizo. No quiero más muertes de mujeres en abortos en la Argentina, ¿pero a la vida del niño quien la defiende?", expresó Rosana Villalba (Juan D. Perón), dando el puntapié inicial.En segundo lugar se expresó Celso Villamayor (Eva Durte de Perón): "No es un tema de convicción o de creencia, sino de salud pública. El Estado tiene varias deudas con la sociedad, como la Ley de Adopción", dijo.A continuación, Silvia Vallory (Compromiso Colonense) tomó la palabra: "Celebro que hoy estemos acá debatiendo. Muchos concejales de los que hoy están en este recinto firmaron el Pacto de San Antonio de Padua, como lo hicieron el intendente y el viceintendente. Yo no quiero borrar con el codo lo que escribí con la mano", aseguró.Otro de los mentores del proyecto, José Luis Walser (Vecinalismo Colonense), dijo: "Tenemos que perder el miedo a la manifestación de los vecinos; vivimos en una ciudad que se ha caracterizado por ser apática en los temas que son de interés público y eso ha comenzado a cambiar. Cuando yo tomo una decisión la defiendo y si dije que defiendo la vida hace dos años, ahora no voy a decir lo contrario"."Yo no me siento capacitada para declarar a la ciudad de Colón Pro Vida. Me pregunto quiénes somos nosotros, el tema es muy personal de cada uno. No podemos imponer a la sociedad nuestras creencias propias o religiosas. Yo no soy quien y no voy a votar a favor", aseguró Carina Passadore (Eva Duarte de Perón).La concejal Soledad Torres (Cambiemos) expresó: "Todavía estoy esperando explicaciones de los colegas que han sido autores de este proyecto porque utilizaron mi nombre sin siquiera consultarme y mostrarme el proyecto. De qué debate me están hablando si hace apenas unas horas se ha presentado este proyecto; el debate no es acá, sino en el Congreso Nacional donde se está tratando como debe ser, y hay media sanción de Diputados. En la ciudad tenemos mucho para debatir, pero no de esta forma. No comparto generar violencia y la prepotencia con la que se está usando este proyecto sobre algo tan sensible".También Aníbal Richard (Cambiemos) aclaró que no había dado su consentimiento para que su nombre figure acompañando la propuesta. Y agregó: "Yo estoy a favor de la vida, pero no que se presente un proyecto de esta manera. Y no creo que Colón sea Pro Vida o Pro Aborto. Debatámoslo, traigamos profesionales que sepan del tema, como están haciendo hace meses en el Congreso Nacional".A su turno, Ezequiel Giraldi (Eva Duarte de Perón) dijo: "No me creo capaz de declarar a la ciudad Pro Vida, porque considero que sería desconocer la lucha de millones de mujeres que se han puesto en movimiento para tener la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Creo que solo hay una propuesta que defiende la vida y es la de la legalización del aborto. Desde esta banca lo único que voy a acompañar es el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres que vivan en el suelo argentino".Gastón Villanova (Eva Duarte de Perón), dijo: "No somos diputados ni senadores nacionales. Esto se trata de salud pública, políticas de estado y cuestión de derechos. Me pregunto si el debate que aquí se plantea traerá solución para alguno de los vecinos de Colón. Me pregunto si no traerá más discordia entre vecinos y no será alimento para el odio ¿Somos competentes para resolver esta cuestión?", se preguntaba Y agregaba: "No pueden ponernos en esta situación que si nos oponemos a un proyecto de resolución Pro Vida somos Pro Muerte, porque no es cierto".En último lugar, la concejal Amalia Gómez (Eva Duarte de Perón) hizo referencia a su experiencia familiar y personal; luego aseguró: "No me parece que se deba poner a Colón en una situación Pro Vida cuando no se ha hecho ningún tipo de debate. Yo estoy a favor de la vida, pero también respeto lo que cada una de las mujeres decida hacer".Finalmente, se procedió a votar la aprobación del proyecto conforme lo habían solicitado en un comienzo sus autores, resultando con tres votos a favor (Villalba, Vallory y Walser) y siete en contra (Torres, Richard, Villamayor, Villanova, Passadore, Giraldi y Gómez). El concejal Rubén Adami (Juan D. Perón) estuvo ausente.Por pedido del bloque oficialista, se sometió a consideración la posibilidad de archivar el proyecto, resultando la misma con siete votos a favor y tres en contra.Al conocerse el martes la decisión de algunos concejales de que la ciudad de Colón sea declarada "Pro Vida", las organizaciones, colectivas y espacios feministas de la ciudad de Colón y entidades religiosas, no tardaron en expresar su repudio:"Consideramos que esta iniciativa se enmarca en una definición anti-derechos y no vamos a permitir que en nuestra Ciudad se impulsen decisiones arbitrarias basadas en imposiciones personales, eclesiásticas, de índole autoritarias, discriminatorias y violatorias de los principios del Estado de Derechos. Mencionamos que esta maniobra se da en el marco de un proceso democrático que atraviesa nuestra sociedad a nivel nacional, y en particular nuestra ciudad, en el legítimo reclamo a decidir sobre el propio cuerpo desde la perspectiva de los Derechos Humanos. El Estado debe garantizar la legalización del aborto seguro como política de salud pública con motivo de promover y asegurar la igualdad social y no basándose en la moral e ideologías religiosas"."Queremos recordarle también al Concejo Deliberante que es una obligación innegable del Estado garantizar la salud, la educación, el trabajo y la protección de todos los sectores sociales, en especial de los más vulnerados, y que esto debe ser cumplido con políticas públicas eficaces, sin hacer caso omiso a las luchas sociales y a los reclamos colectivos por el reconocimiento de derechos fundamentales en nuestro país. Expresamos que el argumento esgrimido en el proyecto es sesgado y busca desinformar a la población con una clara mirada religiosa", expresaron mediante un comunicado quienes integran la Asamblea de Mujeres en Lucha integrada por varias agrupaciones feministas.Por su parte, la Fundación Tres Mariposas también manifestaban su desacuerdo con el proyecto, fundamentándolo -entre otros puntos- de la siguiente forma: "No todos los ciudadanos de Colón tenemos una postura unificada, trabajamos organizaciones de la ciudad fuertemente para que el aborto legal, seguro y gratuito sea ley, así como también para promover el efectivo accedo a derechos sexuales y reproductivos. Esta declaración no sanciona una ley, pretende sentar una postura como ciudad que no existe, que se relaciona con las creencias individuales de los señores concejales, pero no con la comunidad"."Estos proyectos, impulsados por los sectores conservadores, buscan imponer una visión hegemónica del concepto de valores, de vida y de familia, ya que, como lo han declarado públicamente, se apoyan en el Pacto de San Antonio de Padua, impulsado por la iglesia católica, donde el punto 5 expresa claramente que "La familia es fundada sobre el matrimonio, que es un acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer". No sólo la ley de género y de matrimonio igualitario, sino muchos ciudadanos creemos y sostenemos que la familia debe ser el núcleo de contención, cuidado y amor, las formas específicas que tomen, no deben ser juzgadas".Ambos comunicados fueron leídos en la sesión de anoche, previo a la exposición de los concejales y posterior votación.