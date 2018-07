Habrá subas para beneficiarios de planes sociales: Sin acuerdo por aguinaldo

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recibió a organizaciones populares para analizar los reclamos del sector, pero no hubo acuerdo por el aguinaldo y los dirigentes catalogaron de "insuficiente" la respuesta del Gobierno de actualizar los pagos por los planes.



De la reunión participaron los referentes de los movimientos Barrios de Pie, la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que en horas del mediodía se concentraron en la intersección de la avenida 9 de Julio y Belgrano a la espera de novedades del encuentro.



En Ministerio hizo un ofrecimiento de aumentos escalonados en los planes sociales y ampliará partidas para comedores, pero no aceptó el reclamo de un aguinaldo de 3.000 pesos.



"Como resultado de las negociaciones, hay un avance parcial y a todas luces insuficiente en términos de aumento en los montos del salario social complementario, la contraprestación que reciben alrededor de 400 mil trabajadores por sus tareas comunitarias y productivas. Se trata de un aumento progresivo del 26,5% para un lapso de seis meses en los que el ingreso de los compañeros ascenderá de 4.750 a 6.000 pesos y un bono con un monto a definir a fin de año", explicaron las organizaciones.



un comunicado, señalaron que "resulta imposible pensar en una paritaria anual con los niveles de inflación" que existen en el país, aunque detallaron que en el encuentro "se obtuvo un aumento del 50% en los cupos de alimentos para sostener el lamentable crecimiento de la demanda en los comedores comunitarios".



A la vez, informaron que "se obtuvo el compromiso del Ejecutivo de no obstaculizar el tratamiento y aprobación de las cinco leyes presentadas por los Movimientos Populares en la Marcha Federal: integración urbana, emergencia alimentaria, acceso a la tierra, cupo en obra pública comunitaria y emergencia en adicciones".



"Queda pendiente para los próximo días acordar una ampliación sustantiva en los programas de apoyo en los proyectos productivos comunitarios y avanzar en la adjudicación de obras de pequeño porte a cooperativas de trabajo en los barrios populares", se informó.



En tanto, fuentes oficiales resaltaron que "siempre se mantuvo el diálogo" con los movimientos sociales y aseguraron que "ya se está trabajando y se avanzará en el refuerzo alimentario en merenderos, comedores y provincias".

"Los programas sociales que no se actualizan desde diciembre, vamos a evaluar la actualización previa a la convocatoria del salario mínimo vital y móvil", señalaron.



Según supo NA, sobre las cinco leyes que reclaman las agrupaciones, el Ministerio de Desarrollo social convocará a una "mesa de trabajo" para analizarlas.



Para el coordinador de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social "es por demás insuficiente para contener el cuadro social".



A su entender, el Ejecutivo "está cada vez más encapsulado con los que piensan igual que ellos".



"Le llevamos el informe sobre el 42% de malnutrición a la ministra Stanley, pero esto tampoco alcanzó para que el gobierno entienda la necesidad de declarar la Emergencia Alimentaria. De esta manera podría realizarse un fuerte fortalecimiento de los comedores escolares y comunitarios, lugares en donde comen uno de cada tres niños", precisó.



En el comunicado difundido tras la reunión, la conducción de la CTEP, la CCC y Barrios de Pie anticipó que profundizará su "lucha contra este modelo de exclusión y miseria", aunque por el momento no tienen definidas medidas de fuerza, sólo el acompañamiento de marchas en las próximas semanas.



"Indigna que desde el oficialismo se plantee que esto se combate con propina, en un país que supo sostener la Justicia Social entre sus principales banderas", se quejaron.



Y agregaron: "Mantenemos el estado de alerta y movilización, acompañando en unidad todas las luchas de los trabajadores y trabajadoras, sosteniendo nuestro programa reivindicativo junto al conjunto del movimiento obrero".