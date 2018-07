Autoridades provinciales recorrieron nuevas penitenciarías modelos de Rosario

Los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto y de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, fueron recibidos por su par de Obra Pública del gobierno de Santa Fe, Pedro Morini, con quien recorrieron las obras de la nueva unidad penal que se ejecuta en la zona oeste de la ciudad de Rosario como parte de la política del gobierno entrerriano de avanzar con obras para nuevas unidades penales."Agradecemos la recepción del ministro Morini y su equipo para poder visitar estas obras. Este recorrido es parte del compromiso que hemos asumido como provincia en la Región Centro, el intercambio para fortalecer los lazos y experiencias con las provincias hermanas", destacó Benedetto.El funcionario entrerriano, agregó además "la provincia de Entre Ríos está trabajando para la reconversión edilicia del actual sistema, y por ello hoy hemos venido a interiorizarnos sobre el programa que lleva adelante la Provincia de Santa Fe con este sistema constructivo de penitenciarías y alcaidías que ha implementado con muy buenos resultados y con técnicas de construcción modernas y eficientes", destacó el titular de la cartera de Planeamiento."En materia constructiva lo vemos como una opción por la ventaja en tiempo de construcción, tipo constructivo como así también en la seguridad que ofrece tanto para los internos como para el sistema penitenciario como tal", explicó el ministro, quien además destacó, que con "este nuevo planteo constructivo podríamos contar con una nueva unidad carcelaria en el transcurso de 15 meses en contraposición con los casi cuatro o cinco años que demanda actualmente con sistemas tradicionales".Por su parte, el ministro de Obra Pública de Santa Fe, Pedro Morini comentó: "esta es la experiencia de la Región Centro, el trabajo de nuestros tres gobernadores no solo una postal sino el trabajo mancomunado y las experiencias de un lado u otro sirven para cualquiera de las tres provincias"."Me parece muy bueno este trabajo en común que están haciendo los gobernadores, y los ministros tenemos la responsabilidad de seguir adelante la labor que comenzaron aquellos gobernadores años atrás y pensar esta patria del interior", destacó el funcionario santafecino.En tanto, la ministra de Gobierno y Justicia explicó que "vinimos a conocer la experiencia que el gobierno de santa fe está realizando de la mano del ministro de Obras Públicas sobre el fortalecimiento del sistema carcelario, concretamente sobre la construcción no tradicional de módulos o unidades carcelarias"."Es una necesidad para las sociedad modernas, sobre todo si vamos modificando nuestros procesos y sistemas penales contar con unidades carcelarias en condiciones para el cumplimiento de las penas privativas de libertad" señaló Romero."Actualmente Entre Ríos tiene 9 unidades carcelarias en la provincia que no satisfacen los requerimientos de cantidad de internos. Es una necesidad el construir una nueva cárcel que se sume a las obras de ampliaciones que tenemos en marcha en Paraná, Concordia, Victoria, Federal y en Concepción del Uruguay", finalizó la ministra de gobierno.Participaron además del recorrido el intendente de la ciudad de Santa Elena, Silvio Moreyra, el viceintendente de la localidad, Amílcar Bert, la secretaria de obras públicas de la provincia de Santa Fe, Jorgelina Paniagua y parte de los equipos técnicos de ambos ministerios.