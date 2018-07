Gobernadores pedirán más vuelos para conectar la Región Centro

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3 La Mesa Ejecutiva de la Región Centro se reunió en Paraná

La Junta Ejecutiva de la Región Centro se reunió este martes en Paraná y resolvió redactar una nota conjunta que luego elevarán los gobernadores al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para reclamar viajes aéreos que conecten los cuatro aeropuertos de las tres provincias: Santa Fe, Rosario, Córdoba y Paraná. El encuentro es una continuidad de la cumbre de mandatarios que se realizó semanas atrás en la provincia mediterránea y donde uno de los ejes centrales analizados fue la infraestructura. También, es consecuencia de la decisión de Nación de discontinuar desde febrero los vuelos entre Córdoba y Rosario de Aerolíneas Argentinas; y de que el mismo gobierno central le denegara a Avianca la posibilidad de operar esa ruta.



En representación de Santa Fe participó de la reunión de la Junta el ministro de Infraestructura de la provincia, José Garibay. La nota suscripta en Paraná será elevada a los gobernadores Gustavo Bordet, Miguel Lifschitz y Juan Schiaretti para que éstos formalicen la petición al ministro de la Nación.



"Hoy por hoy, no tenemos conectividad aérea entre estos cuatro aeropuertos; hasta hace algunos meses, Aerolíneas tenía el vuelo Córdoba-Rosario, pero lo levantó". Y acotó que "Avianca está con posibilidades de incorporar el vuelo Rosario-Córdoba; Santa Fe-Córdoba, pero para ello necesita la autorización nacional".



Pulseada

Para desalentar las peticiones que ya venían haciendo las provincias para incorpor estos vuelos, el gobierno central habló de la escasa demanda. "En su momento ellos habían evaluado que no había demanda suficiente para un nuevo vuelo, y justificaban con eso el hecho de no haber habilitado a Avianca. Pero nosotros entendemos que sí existe demanda; que es posible incluso incrementarla, y por eso vamos a insistir con este pedido a través de la Región Centro. Eso es lo que acordamos en esta nota que elevamos de manera conjunta, y que se canalizará a través de los gobernadores en el transcurso de la semana", enfatizó Garibay.



Entre los argumentos de Nación para suspender Aerolíneas y denegar a Avianca, se dijo que "el coeficiente de ocupación era inferior al 55%", y que ya se habían sumado "siete nuevos vuelos internacionales y cuatro nacionales" a Rosario. "Además de las nuevas rutas, se planteó en un comunicado, se sumaron nuevas aerolíneas, como Avianca, que comenzó a volar Buenos Aires-Rosario el 21 de noviembre con dos frecuencias diarias, mañana y tarde. Avianca también empezó el 6 de junio a volar Aeroparque - Santa Fe y sumará pronto una nueva ruta. También Azul Líneas Aéreas empezó a volar Rosario - Recife con frecuencia diaria, en aeronaves Airbus 320", se expresó.



Obras

En cuanto a las obras que se realizan en ambas estaciones aéreas de la provincia, Garibay recordó que en el caso de Sauce Viejo, las inversiones dependen ciento por ciento del erario provincial. En cuanto a Rosario, se costearon trabajos con fondos provinciales -plataforma y nueva terminal de pasajeros-, pero Nación se comprometió en el futuro a generar el sistema AVL de acercamiento de las aeronaves. "Nación no tiene que girar fondos; cuando completemos nosotros la expropiación correspondiente, ahí se concederá la financiación", comentó. (El Litoral)