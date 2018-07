Presentaron en Buenos Aires la oferta turística de invierno de Entre Ríos

Bondades de Entre Ríos



Bordet, junto a autoridades nacionales y provinciales, presidió el acto de lanzamiento de la temporada invernal del turismo entrerriano y expuso las bondades que brinda Entre Ríos en este aspecto. Hizo hincapié en la oferta termal, el producto premium en la provincia, pero también se refirió a las ventajas en seguridad, cercanía y la hospitalidad de los entrerrianos, como así también el aspecto natural que la distinguen. Expuso la variedad de actividades especiales preparadas para este mes, con eventos culturales y musicales, entre otros, contemplados en la promoción.La presentación de la campaña se concretó en la Casa de Entre Ríos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se dio cuenta de la oferta contemplada un programa que se extiende hasta el 31 de julio. El evento fue organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos y comprendió también la degustación de gastronomía típica regional, música y la proyección de un video."Estamos felices de generar este lanzamiento de la temporada de invierno en nuestra provincia que preparamos con la suficiente antelación y habiendo programado distintos eventos, sin descuidar que nuestro producto premium de invierno que son los centros termales, muy reconocidos, y que brindan una amplia oferta en cada uno de ellos", dijo Bordet al cerrar la presentación en Buenos Aires.También hizo hincapié en la variedad de ofertas que brinda Entre Ríos en materia turística y de descanso y apuntó: "Hemos integrado para este invierno distintas actividades que van desde eventos culturales a poder compartir con la naturaleza, sobre todo con los dos parques nacionales que tiene la provincia, y pasar un momento familiar inolvidable de vacaciones en Entre Ríos", expresó el mandatario.Habló de otras bondades como la seguridad y la cercanía y apuntó: "Con normas de seguridad vial se puede acceder a nuestra provincia por los distintos accesos de manera muy rápida, desde Buenos Aires, Rosario o Córdoba, y estamos muy cerca, como dice el lema de esta temporada. Y más allá de todo lo que ofrece la provincia en gastronomía, en cultura, en atractivos y en los centros termales, uno encuentra dos condiciones en Entre Ríos que la distinguen. La primera es que quien viene de vacaciones con su familia lo puede hacer totalmente tranquilo porque no hay ningún motivo en Entre Ríos para pasar unas malas vacaciones, por sus normas de seguridad y por los controles viales que tienden a la protección para evitar fatalidades. Y la segunda condición es que los entrerrianos tenemos una forma de ser que nos caracteriza, que es la hospitalidad con quienes vienen a visitarnos, y eso hace que los turistas se sientan muy cómodos en Entre Ríos".Reiteró luego la diversidad de actividades que se pueden llevar adelante en la provincia y apuntó: "Hoy Entre Ríos tiene muchas ofertas, hemos trabajado mucho en turismo de eventos, de reuniones y congresos, y contamos con nuestros centros de convenciones. Acabamos de inaugurar el de Paraná y estamos proyectando otro en Colón, para tener integrado el sistema de turismo de eventos que nos posicione como un segmento más en materia de turismo. Todo esto no lo podríamos hacer sin el acompañamiento y el apoyo de las entidades privadas que participan activamente y nos permiten lograr esta confiabilidad para poder avanzar de manera sostenida", remarcó Bordet.Por último, agradeció a las autoridades del Ministerio de Turismo de la Nación, "con quienes permanentemente estamos trabajando e interactuando, entendiendo que el turismo es una actividad complementaria y tenemos que poner la mejor cuota aparte de cada uno para lograr los objetivos. Y también agradezco al sector privado, con quienes hemos venido trabajado de manera articulada para lograr la sustentabilidad de la actividad".La presentación contó con la participación del ministro de Economía, Hugo Ballay; de la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; del titular de la Casa de Entre Ríos, José Ostrosky, y de los diputados nacionales por Entre Ríos, Mayda Cresto y Marcelo Monfort. También participaron el subsecretario de Producción Turística de la Nación, Fernando García Soria, la directora de Calidad Turística, Marcela Luján; y representantes de la Federación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (Fehgra); e intendentes entrerrianos, entre otras autoridades.Por su parte, al hacer uso de la palabra, Gaillard agradeció el acompañamiento de funcionarios y legisladores a la presentación. "Para nosotros es un día importante porque es el lanzamiento de la campaña invierno de Entre Ríos. Se llama Cerca Tuyo, el Mejor Plan, porque no tenemos dudas de que estamos cerca de los principales centros emisores y que para quien quiera hacerse una escapada en estas vacaciones somos el mejor plan", indicó.Luego precisó: "Somos el mejor plan porque tenemos una variada oferta de actividades culturales que programamos. Ha sido una decisión muy acertada de nuestro gobernador haber unificado las carteras de Turismo y Cultura. Esto nos ha permitido poder visibilizar a nuestros artistas y que quien visita nuestra provincia no sólo venga a disfrutar de los 16 complejos termales, sino que tenga planes. Tenemos planes desde el 1 al 31 de julio, como la presentación de la Orquesta Sinfónica que cumple 70 años con el Chango Spasiuk, que tendrá lugar el 8 de julio, y el evento de diseño y cultura Feliciano produce moda que se realizará en el norte entrerriano, entre otros". Además se anunciaron muchas actividades para niños, adolescentes y adultos que están incluidas en un programa publicado en cultura.entrerios.gov.ar "Tenemos muchas actividades y tenemos también nuestros museos que se van a vestir de fiesta con una convocatoria para niños que se llama Chocolate con orquestas, donde queremos visibilizar el gran trabajo que vienen haciendo las orquestas infantiles de Entre Ríos. Hay propuestas para todos los gustos, para todas las edades. Entre Ríos los espera, estamos cerca y somos el mejor plan", insistió la funcionaria entrerriana.A su turno, el secretario de Producción Turística de la Nación, García Soria, destacó el trabajo "integral" que viene realizando la provincia en materia turística y destacó las bondades que Entre Ríos brinda en este aspecto. Habló de la diversidad de ofertas, destacando el carnaval en verano y las termas en invierno, pero también hizo hincapié en otros productos innovadores relacionados con la cultura lugareña, con la gastronomía y el vino, como así también el potencial que le brinda la naturaleza típica de Entre Ríos y la posición geográfica cercana a los grandes centros urbanos del país.Ponderó especialmente la buena tarea de promoción que realiza el gobierno provincial y dijo que desde Nación la acción entrerriana se ha tomado como referencia, y apuntó: "Entre Ríos es un punto de referencia y un lugar de consulta de las acciones que venimos realizando en el Ministerio de Turismo de la Nación. Nuestra tarea está fundamentada en que a través de cada turista hay un puesto de trabajo y una inversión local que se genera, y estamos en pos de que el turismo sea una herramienta de desarrollo del país", indicó el funcionario nacional.