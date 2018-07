Profesionales de Salud Pública denunciaron "precarización laboral"

Se realizó el primer plenario de trabajadores profesionales de la Salud Pública de Paraná y Paraná Campaña, este miércoles en la sede de ATE Entre Ríos sobre calle Colón 59, en la capital entrerriana.El objetivo del encuentro fue "constituirnos como un colectivo para denunciar que nos encontramos en situaciones de irregularidad contractual con el ministerio provincial de Salud", argumentó ante, la Trabajadora Social y delegada de ATE en el hospital Carrillo, Laura Garófolo."Proyectamos un plenario provincial para exigir el incumplimiento de derechos adquiridos porque estamos en suma precarización laboral, con antigüedades de hasta 15 años", indicó.En la oportunidad, explicó que "el último pase a planta de trabajadores fue en 2008, cuando se regularizó la situación de los trabajadores que dependen del organismo central de Salud y no lo de los organismos descentralizados"."La excusa fue que al estar bajo la ley 9892 tendríamos que rendir concursos, pero para eso, son necesarios los cargos, y los cargos que no existen", aclaró la profesional."Es una decisión política", remarcó Garófolo.Asimismo, el delegado de ATE en la Hospital Escuela de Salud Mental, Matías Passi, comparó: "Los trabajadores que no somos profesionales de la Salud, con contar con un año de antigüedad al 31 de diciembre de 2016, obtuvimos la planta permanente, siendo que los que se formaron para brindar el servicio y tienen más de diez años de antigüedad, no pueden acceder a esta situación"."Los trabajadores profesionales de la Salud Pública llevan adelante su trabajo con absoluta responsabilidad y con más de diez años de antigüedad, no son reconocidos en su lugar de trabajo", remarcó.