Docentes universitarios no retomarían las clases después del receso de invierno

Política Docentes universitarios entrerrianos definen si inician el segundo cuatrimestre

En el marco delpara resolver el no inicio de clases tras el receso, los primeros resultados arrojan la posibilidad de no retomar el dictado de clases después de las vacaciones de invierno."Hasta el momento, según lo que vamos recabando,, y el 20% restante, dicen que si habría que reiniciar", confirmó a Elonce TV, la integrante de la comisión directiva de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), Graciela Mingo., donde solo nos dieron un 5% de aumento por decreto y no se llamó al diálogo"."Las manifestaciones parece que no son escuchadas por el gobierno nacional, y en ese sentido, finalizando este primer cuatrimestre, al ver que se alarga la posibilidad de un diálogo, convocamos a una plebiscito para que los docentes universitarios decidan si están de acuerdo o no con iniciar el segundo cuatrimestre", explicó la sindicalista.El referéndum se desarrollará en las universidades públicas nacionales hasta este viernes 5, a través de relevamientos vía internet y se colocaron urnas en las Facultades de Oro Verde, Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay."Los afiliados a ADGU están marcando el no inicio", sentenció Mingo, al tiempo que aclaró: "En el rol de responsabilidad que tenemos los docentes,".Asimismo, la vocera de los docentes universitarios explicó queporque nuestra intención, no es, no dar clases, sino, ser convocados para dialogar tal como lo hicieron otros gremios", y ejemplificó el caso de Camioneros, quienes acordaron una suba del 25% en paritarias.La posibilidad de no retomar el dictado de clases se fundamenta en el contexto de recorte y ajuste presupuestario a las universidades nacionales, la falta de resolución de la paritaria salarial y la insistencia del Gobierno nacional con el techo salarial del 15%. Esto se agrava con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la educación argentina.