Díaz: "Pretendo seguir trabajando con tranquilidad y no soportar aprietes"

"Lo que pretendo es seguir trabajando con tranquilidad y no tener que estar soportando ninguna situación de aprietes; otras veces lo permití pero esta vez ya no lo permití más", explicó el concejal de Paraná, Luis Díaz (Frente Renovador) al confirmar la denuncia por amenazas que presentó contra la viceintendenta y presidente del Concejo Deliberante, Josefina Etienot. Contó que en una charla informal que mantuvieron, Etienot le solicitó la renuncia a su cargo de vicepresidente segundo del cuerpo: "Me advirtió que si no renunciaba me iba a tener que hacer cargo de una campaña de difamación en mi contra, por la vinculación con el narcotráfico. Me dijo que como nosotros habíamos sido elegidos como autoridad un poco avalados por Sergio Varisco que hoy está imputado con otros concejales, que también a mí me iban a vincular al narcotráfico", abundó.



El edil admitió que dicha advertencia "me asustó y me preocupó mucho" y relató otros dos antecedentes donde había sido amenazado por Etienot por lo cual efectuó la denuncia "como protección".



En ese marco, confirmó que solicitó a la Justicia "que se allane el Concejo, que se revisen los contratos, ofrezco mi celular, que se secuestre el celular de la viceintendenta y demás".



Díaz relató que "la denuncia fue por una situación que se vivió el miércoles a través de una charla que era informal con respecto al funcionamiento de la Municipalidad y el Concejo Deliberante, y en ese marco, hablando de la circunstancia que están viviendo el intendente (Sergio Varisco) y algunos concejales, la viceintendenta me manifiesta que quería que yo renuncie al cargo de vicepresidente segundo del cuerpo".



"Al consultarle por los motivos de ese pedido, me dijo que yo era desleal y deshonesto en su confianza porque no sigo los lineamientos que ella pretendía y en ese contexto me pedía la renuncia para que se pudiera votar a personas que ella iba a determinar para que estuvieran en ese lugar", describió.



A ello agregó: "Hasta ahí uno puede estar de acuerdo o no. Pero después me advirtió que si yo no renunciaba me iba a tener que hacer cargo de una campaña de difamación en mi contra, por la vinculación con el narcotráfico y ahí es donde me asustó y me preocupó mucho porque yo no tengo nada que ver, que no sé por qué me toma de esta manera y me dijo que como nosotros habíamos sido elegidos como autoridad un poco avalados por Sergio Varisco que hoy está imputado con otros concejales, que también a mí me iban a vincular al narcotráfico".



Especificó que esto sucedió "en una charla personal de los dos en la oficina de ella" y remarcó que "si el pedido no hubiera pasado más de eso, de pedirme que me corriera porque le molestaba o no soy de su confianza no ocurre nada, pero me llamó mucho la atención la forma en que se manejó, de informarme que si no me corría me podía surgir una campaña de difamación en mi contra, y la verdad que lejos estoy de eso".



Reveló que la determinación de realizar la denuncia fue "en virtud del antecedente que existía del momento en que se produjeron las elecciones de las autoridades del Concejo Deliberante de este año, donde ella pretendía otras autoridades y salimos elegidos Gainza y yo, y luego de habernos amenazado de tener represalias, nos redujo los módulos en un 22 por ciento".



Al respecto, explayó: "En una reunión personal que mantuve con ella a principio de año me solicitó que votara a determinadas personas, a lo cual le dije que le había dado la palabra al concejal (Carlos) González, y soy una persona de palabra. Ante eso, me dijo textual: Si no se vota a estas autoridades vas a tener represalias, y esa represalia fue el descuento del 22 por ciento". "Y ahora pasa esta situación, y por eso tomo esta medida como precaución porque soy minoría, no tengo partido político, tengo a toda mi familia, mis amigos y todo mi mundo en Paraná, y lo que menos pretendo es tener un perjuicio yo o las personas que están a mi alrededor", explicitó.



En ese contexto, también reveló que "cuando se votó el año pasado el boleto de colectivos sufrimos violencia verbal y física por parte de personas relacionadas a sectores políticos de La Cámpora, y cuando fuimos a comentarle la situación a Etienot, lo tomó muy por arriba y nos mandó a hacer la denuncia policial y judicial".



"Ante esto, si no tenemos seguridad ni cobertura del Concejo Deliberante decidimos tomar nosotros un resguardo, y todo esto fue antecedente que tuve hoy para hacer la denuncia. Antes no hicimos la denuncia porque no teníamos como demostrarlo, pero siguen sucediendo situaciones que se trasladan al trabajo diario y no quiero que tengan una influencia mayor. Con esta denuncia busco una cobertura para poder seguir trabajando tranquilo hasta diciembre del año que viene y luego volveré al banco donde trabajé toda mi vida", reflexionó.



En ese marco, sostuvo que "el Concejo Deliberante como institución no debería tener esta complejidad, las personas lo hacemos complejo con nuestras actitudes, y justamente por respeto a la institución decidió tener ciertas actitudes de no confrontar y he aguantado en las sesiones muchos ataques, pero llega un momento donde no se puede aguantar más porque hay una amenaza con la posibilidad de que te vinculen con algo que no tenés nada que ver y en un momento tan sensible, me afecta".



"Me considero una persona de bien, que ha trabajado toda la vida en pos de su familia, de sus amigos, de la sociedad. La responsabilidad que asumí cuando fui electo concejal fue hacer un trabajo legislativo que quede reflejado en la ciudad de Paraná, hoy llevamos cientos de proyectos presentados, tenemos 80 proyectos de resolución y 46 ordenanzas aprobadas, pero estas cosas están fuera del contexto del trabajo", analizó.



En cuanto a las pruebas presentadas en el marco de la denuncia, mencionó que "además de la charla que tuvimos, presenté las facturas con la reducción del 22 por ciento que se vio de un mes a otro como represalia a no haber votado las autoridades que ella quería en el Concejo Deliberante" y además confirmó que se solicitó "que se allane el Concejo, que se revisen los contratos, ofrezco mi celular, que se secuestre el celular de la viceintendenta y demás".



