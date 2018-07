"El Gobierno Nacional no asiste a las provincias", reclamaron docentes privados

Miles de docentes marchan en Buenos Aires, en el marco del quinto paro nacional de maestros en lo que va del 2018 convocado por CTERA. La movilización congrega a educadores de todo el país, que se manifiestan contra los ajustes de gobierno en educación y la represión sufrida por trabajadores en Corrientes y Chubut.En el marco de la jornada de protesta, los docentes privados reclamaron por la reapertura de la paritaria nacional, la falta de aporte a las provincias, por la no convocatoria a la Comisión Negociadora de la Enseñanza Privada (CONEP), contra la reforma laboral y a favor del actual derecho jubilatorio docente.Según el relevamiento que realizó el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), el paro tuvo un 76 por ciento de acatamiento en promedio en todo el país."El Gobierno Nacional no asiste a las provincias", denunció María Lazzaro, Secretaria General de SADOP. Además, acusó al Ejecutivo de buscar un proyecto de país sin educación y ajuste económico.En tanto, Carolina Rubia, Secretaria General de la Seccional Chubut, consideró frente a una masiva movilización que la administración de esa provincia solo busca "represión" y "no quiere dialogar". Asimismo, responsabilizó a las cámaras empresarias dueñas de los colegios privados por la situación: "Los patrones se tienen que hacer cargo. No deben mirar a un costado y tienen que cumplir la Ley", sostuvo.