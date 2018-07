Provincias piden equidad en el esfuerzo y asegurar presupuesto social para 2019

Foto 1/2 Foto 2/2

El encuentro se desarrolló este martes en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires y reunió a los ministros de Economía de esa provincia y de La Rioja, Chaco, Salta, Tierra del Fuego, Córdoba, Formosa, San Juan, Catamarca, La Pampa, Santa Fe, junto a equipos técnicos del bloque Argentina Federal en Diputados y Senadores.



En ese marco, el ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, sostuvo que el encuentro es "continuidad de una reunión anterior de un grupo de gobernadores", y explicó que el objetivo es lograr "la equidad o la igualdad de todas las provincias" en la confección del presupuesto nacional 2019.



El objetivo de los gobernadores es "no renunciar fundamentalmente a todo lo que afecte lo social" es decir "fondos específicos en desarrollo, salud y en educación como puede ser el Fondo de Incentivo Docente", planteó Ballay ante "versiones que indican que pueden ser reducidas estas transferencias corrientes".



"Esto es lo que empezamos a trabajar hoy", detalló el ministro de Bordet luego del encuentro y contó que también se analizará "el consenso fiscal, ya con seis meses de ejecución".



Además Ballay aclaró que esta tarea se viene haciendo con "muy poca información aún respecto a lo que seguramente será el proyecto de presupuesto 2019", que incluirá "todos los elementos ligados también al documento final que se firme con el FMI, del cual todavía no tenemos conocimiento".



"La idea es poder poner sobre la mesa los esfuerzos que estamos haciendo las provincias en la reducción de los tributos provinciales y medir el avance de esto, y algunos otros temas. Pero fundamentalmente es trabajar todavía con poco conocimiento del proyecto de presupuesto de 2019 con el afán de lograr la aprobación del mismo con el consenso de todas las provincias", señaló.



En esa línea el ministro subrayó los logros de "aquellas provincias que estamos trabajando mucho para lograr el equilibrio fiscal", y que se acordó en torno "a temas que todas las provincias queremos defender".



Obra Pública



El jefe de Gabinete de Salta, Fernando Yarade, señaló por su parte: "Nosotros tenemos un fuerte compromiso entre todos de llegar a equilibrar nuestras cuentas fiscales pero tenemos una gran preocupación por defender nuestros fondos sociales".



En esa línea, recordó que en la discusión por el déficit fiscal "la parte que le corresponde a las provincias es solamente el 20 por ciento", y expresó la "preocupación" de las provincias por la obra pública, "no solo por lo que genera como desarrollo económico y social sino en el impacto que tiene la mano de obra en cada una de nuestras provincias".



"Hoy nuestra prioridad es defender fundamentalmente los fondos con sentido social, los que tienen destino social como el Fonif y muchos otros, tanto de educación como de salud, que son una gran preocupación en las provincias porque en esto se sustenta el espectro educativo de cada una y eso impacta muy fuertemente", relató Yarade.



Por último, el funcionario salteño sostuvo: "El fuerte compromiso nuestro es ayudar a cada una de las provincias a mantener el equilibrio o llegar a una situación de equilibrio fiscal" y resaltó que "estamos haciendo un fuerte esfuerzo entre todos por seguir los lineamientos que se establecieron en el régimen de responsabilidad fiscal".



En tanto, el representante cordobés en la reunión, Osvaldo Giordano indicó que "la decisión que ya la manifestaron los gobernadores es acompañar al gobierno nacional en este momento difícil, pero un punto de partida básico es la equidad", y apuntó a los "servicios que en las provincias están a cargo de los gobiernos locales y que en la región metropolitana lo financia la Nación".



"Si se va a revisar el gasto público nacional, la prioridad, y en eso hubo coincidencia en todos los que participamos de la reunión, es todo este gasto que hace la Nación en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y que no lo hace en el resto del país. Es lo primero que habría que revisar. Y eso lleva algunos servicios públicos: el caso de agua, saneamiento, electricidad, transporte y también algunos otros casos más puntuales, como salud, seguridad, justicia ordinaria que son cosas que generan una gran inequidad", remarcó Giordano.



"Lo primero que hay que revisar es eso para luego avanzar en otro temas donde también estamos dispuestos al dialogo pero necesitamos previamente resolver eso", enfatizó el ministro cordobés.



Además de Ballay, Yarade y Giordano estuvieron los ministros de La Rioja, Jorge Quintero; de Chaco, Cristian Ocampo; de Tierra del Fuego, José Labroca; de Formosa, Jorge Ibáñez; de San Juan, Roberto Gattoni; de Catamarca, Sebastián Veliz; de La Pampa, Ernesto Franco; de Santa Fe, Gonzalo Saglione; de Salta, Emiliano Estrada; y equipos técnicos del bloque Argentina Federal de senadores y diputados.