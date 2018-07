Comenzaron las audiencias públicas para cargos judiciales

La primera Audiencia comenzó apenas pasadas las 9:30, y como es de rigor en estos casos, a través del Secretario de Cámara, se dieron a conocer los antecedentes que forman parte del pedido de Acuerdo.Presidió el trabajo el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Lucas Larrarte (FpV - San Salvador) y estuvieron presentes los Senadores Pablo Canali (FpV - Colón), Raymundo Kisser (Paraná - Cambiemos), Nancy Miranda (FpV - Federal) y Roque Ferrari (Victoria - Cambiemos). También estuvo el senador del departamento Uruguay, René Bonato (FpV). Los legisladores fueron asistidos por el secretario del Senado, Natalio Gerdau.Se presentó en primer término el doctor Máximo Agustín Mir, quien ha sido propuesto para ser juez de Concursos, Quiebras y Ejecución Número 3 de Concepción del Uruguay.El profesional fue consultado por Larrarte sobre su estado patrimonial, el que detalló ante los legisladores, recordando que en el seno del Poder Judicial se hace la presentación de declaraciones juradas. Tiene impuestos y tasas municipales y provinciales al día, indicó entre otros detalles.En relación a los motivos que lo llevaron a concursar por este cargo, el doctor Mir indicó que ejerció la profesión hasta el año 2010 y a través del Colegio de Abogados de Concepción del Uruguay fue parte de una lista para jueces de Paz y desde ahí fue conociendo los alcances del trabajo dentro del ámbito de la Justicia.Mostró su interés por el derecho Concursal. Le preguntaron sobre la relación que debe tener un magistrado con los medios en causas que son de repercusión pública. "Esta relación (con los medios) es fundamental. Nos permiten hacer llegar nuestras resoluciones y legitiman nuestro actuar. Le dan transparencia. Es fundamental una buena y dinámica relación. Es obligación de los tribunales transmitir conocimientos", expresó.Reveló, ante una consulta de Larrarte, que hay un importante número de empleados sobre endeudados que llegan a los tribunales. Indicó que habrá que pensar en renovar la legislación para proteger a quienes tienen ingresos fijos para sostener su proyecto de vida, sus familias y a veces tienen dificultades patrimoniales.Preguntado sobre cómo reaccionaria ante situaciones como la descripta, dijo que intentaría una solución despejando todas las dudas para conocer cómo la persona llegó a esta situación.Destacó la importancia de la llegada de los procesos orales, permitiendo acelerar los trámites, lo que es sumamente positivo para el ciudadano. En el cierre de sus expresiones consideró la importancia de estas Audiencias, que tienen una instancia de participación ciudadana y permiten el fortalecimiento de la democracia.La segunda audiencia fue para oír e interrogar al doctor Gustavo Amílcar Vales, propuesto para ser juez Civil y Comercial de Concepción del Uruguay.El doctor Vales dijo que ejerce la profesión de abogado desde hace 30 años. "Son varios factores por los que quiero alcanzar una magistratura, que me llevaron a presentarme al concurso", comentó y recordó el paso de su padre por el Superior Tribunal de Justicia, con tuvo intensos intercambios sobre el servicio de justicia en Entre Ríos.Añadió que en la idea de poder hacer un aporte se presentó ante el Consejo de la Magistratura. En relación a su estado patrimonial indicó que se encuentra al día frente al fisco, brindó detalles de sus bienes y mencionó que está inscripto en el Impuesto a las Ganancias. Puntualizó que se está haciendo un proceso sucesorio por el fallecimiento de su padre.Le preguntaron si conoce el juzgado que aspira presidir. "He tenido juicios en ese ámbito y lo conozco por ser la jurisdicción que nos toca a quienes ejercemos en Villaguay. He ido a entrevistarme con quien está a cargo y me informó que tiene un jefe de despacho y cuenta con cuatro empleados. Conozco al secretario, que estaría por jubilarse", reveló ante los Senadores.El año pasado ingresaron 540 juicios y se dictaron más de 500 sentencias. "El Juzgado está al día y creo que funciona bien", indicó.Le preguntaron sobre la oralidad en los procesos civiles y comerciales, desde una Acordada del Superior Tribunal de Justicia. El doctor Vales dijo que "el reglamento salió hace muy poco y lo estuvimos estudiando en el Colegio de Abogados. En el caso del juzgado de Concepción, no tiene un espacio, se está haciendo uno", explicó.Dijo que es importante para el justiciable este mecanismo y se irán adaptando en Entre Ríos todas las partes. Puntualmente sobre los términos para dictar la sentencia, dijo que es posible cumplir con esta sugerencia si se cuentan con los medios adecuados para evaluar las pruebas.Avaló el camino hacia la despapelización y la incorporación de tecnología a la justicia. Se refirió a la notificación electrónica y consideró que le imprimirá velocidad a los procesos.