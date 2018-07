Varisco: "A mi me votó la gente y yo me debo al pueblo"

Foto 1/2 Foto 2/2

El intendente, Sergio Varisco, señaló a Elonce TV que está "muy tranquilo y seguro de nuestra inocencia. Hemos apelado el procesamiento y estamos defendiéndonos en el terreno jurídico, que es lo que es lo que importa" en la causa que investiga vínculos políticos por el narcotráfico.



"El vecino me conoce y sabe que no soy parte de ninguna rede de narcotraficantes", enfatizó, al tiempo que aclaró que "nadie" del radicalismo le ha sugerido que dé un paso al costado. "Tengo mandato popular y lo voy a cumplir". Y enseguida enfatizó: "A mi me votó la gente y yo me debo al pueblo".



Sobre su presencia este martes en el Juzgado Federal, manifestó que fue por un trámite de rigor, ya que le requirieron ratificar a sus abogados.

"Quien es inocente puede dar la cara y salir a decir su verdad", expresó al ser consultado sobre su presencia en diversos medios de comunicación, al tiempo que ratificó que por el momento no hará una nueva ampliación de indagatoria. Elonce.com