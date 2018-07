Reforma política en Entre Ríos: "Se estaría tratando en el recinto en agosto"

En relación al proyecto Larrarte dijo que "se está avanzando desde el momento en que entró, hemos tomado un tiempo para que cada legislador la pueda analizar, la pueda estudiar; luego tomamos la decisión en forma unánime de todos los integrantes de la comisión de convocar a todos los partidos políticos para que pudieran exponer y hacer un análisis de la misma, dando sus puntos de vista al conjunto de la sociedad y a los legisladores que estuvimos presentes".



El 14 de junio se realizó en el recinto del Senado un encuentro para recibir aportes en relación al proyecto de reforma política que, entre otras modificaciones, propone la implementación de la boleta única papel.



"De ese encuentro surgió que la mayoría de los partidos están de acuerdo en un núcleo de normas y otras normas que merecen el análisis y la posibilidad de hacerles modificaciones de acuerdo a lo que han manifestado los partidos políticos", puso relevancia Larrarte.



Legisladores de Cambiemos están dispuestos a avanzar con la ley, pero que se aplique para el 2023. "No entiendo el porqué de esta postura, por qué si comparten la ley no la van a aplicar desde el 2019. Ese mensaje esconde la realidad de que no quieren que se adelante las elecciones", dijo.

El tema del adelantamiento de los comicios "se establece en el proyecto como una posibilidad. Establece que se hagan en simultáneo con las elecciones nacionales, o que se fije una fecha dentro de un lapso de tiempo que va dentro de 30 días antes de que finalice el mandato y no más de 240 días antes de que finalice el mandato", manifestó a Quién Dice Qué.



Para Larrarte, "Cambiemos tiene contradicciones permanentes, un doble estándar con que juegan en la política, que a veces nos terminan exigiendo a nivel provincial lo que ellos a nivel nacional o en otros distritos en los que gobiernan, no hacen".



"Cuando intervino la ministra Romero haciendo la presentación del proyecto, dejó en claro que es una norma que estaba pensada para reforzar la participación entro de los partidos políticos. Uno de los principios de esta ley es la mayor participación democrática y la revalorización de las posibilidades que tiene cada ciudadano, no solamente de ser un elector, sino también de formar un partido y transformarse en candidato", destacó el legislador.



Larrarte entendió que "ha pasado un tiempo prudencial para que cada uno de los legisladores pueda analizarlo, el proyecto es de público conocimiento desde hace dos meses. Es hora de que empecemos a tomar definiciones, primero elaborar el dictamen, para poder llevarlo a la Cámara y tratarlo. Tras el receso en Legislatura, convocaremos a reunión para empezar a marcar la necesidad de contar con el dictamen, para después tratarlo en el recinto".



Estimó que "en la primera sesión de agosto, se estaría llevando al recinto, de existir consenso". Elonce.com.