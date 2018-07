Macri se reúne con la Mesa de Enlace: Cuáles son los temas que tratarán

A poco de la reunión que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, mantendrá este día 3 de Julio con la Mesa de Enlace, las entidades del campo adelantaron cuáles serán los puntos más importantes sobre los que avanzarán, entre los que se destacan el acceso al crédito, impuestos, retenciones, costos, importaciones y Ley de Semillas y así lo publicaba Marina Friedlander en INFOCAMPO



En primer lugar, Omar Príncipe, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), aseguró que "le vamos a transmitir a Macri la gran preocupación que tenemos por este modelo agropecuario, económico, político y social en la Argentina".



"Es un modelo de exclusión de muchos y que les cierra a muy pocos. Se liberalizó toda la economía. Se habla mucho del déficit fiscal pero no del déficit comercial: es enorme y supera los US$ 9.000 millones y trae un impacto en el sector agropecuario", expresó Príncipe en declaraciones al programa El Avispero, que se emite por Radio Caput.



El dirigente se quejó además de que "muchos alimentos que consumimos hoy son importados de otros países", lo que repercute en "los pequeños y medianos productores y en la agricultura familiar".



En esa línea, también resaltó el efecto de la decisión del Ejecutivo de eliminar el Monotributo Social Agropecuario a partir de enero de 2019. "Es un retroceso como otros que se vienen dando en las políticas de agricultura familiar en los últimos dos años", dijo.



Paralelamente, coincidió con Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, en la necesidad de que el Jefe de Estado confirme que no habrá modificaciones en las retenciones, un tema que despertó varias versiones en las últimas semanas y que fue el verdadero disparador para el pedido de la reunión.



"Sería muy bueno que Macri deje una previsibilidad en la reunión de este martes", sostuvo Príncipe, cuya entidad sostiene que ese tributo "debe ser segmentado".



Iannizzotto, de todas maneras, se mostró confiado en que no habrá ninguna novedad en ese sentido y declaró que eso sería "una muy buena noticia" ante la "preocupación que teníamos de que volviéramos hacia atrás, y sobre todo, que afectara en la cosecha de trigo y maíz, algo que sí sería muy grave".



Para el titular de Coninagro, la otra problemática es la tasa de interés, de capital de trabajo y de innovación y tecnología. "Hay un fuerte freno a la posibilidad de crecer por parte de la producción teniendo alternativas muy interesantes, como una cosecha aparentemente récord. Si no hay acompañamiento financiero, con esta tasa de interés se le pone un freno muy grande a una actividad que va a darle dólares al país", analizó en una asamblea en Bolívar.



Por su parte, Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), también se manifestó en contra de las retenciones en reiteradas ocasiones y aseguró que "defenderá a los productores agropecuarios y a la ruralidad".



"Todo lo que circula por la Argentina tiene un 50% de impuestos, y un país con ese nivel de impuestos es inviable. El campo no fue consultado sobre la reforma impositiva. El impacto sobre el agro es fuerte, el daño llega al 1,5% del PBI", se quejó hace poco en una jornada del sector.



Finalmente, Daniel Pelegrina, al frente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó en las últimas semanas su posición contra la postergación de rebaja de las retenciones y remarcó la importancia de recuperar competitividad y abrir mercados, dos ejes que la entidad analiza en diversos encuentros que organiza con sus socios y dirigentes. La ley de Semillas, un tema pendiente "Desde FAA venimos presentando hace tres años un proyecto propio en el Congreso. En la nueva ley se debe garantizar que ningún contrato entre semilleros y productores esté por encima de la normativa, que es lo que pasa actualmente con Monsanto", disparó Príncipe.



Además, consideró que "se debe garantizar el derecho al uso propio gratuito al productor", dado que "esa es la diferencia fundamental que tenemos con la industria semillera".



CRA, en tanto, dijo que tenía en manos su propia propuesta, que se expande "más allá de la soja y el trigo".



A su vez, comenzó a circular un proyecto que sería el del Gobierno Nacional, aunque aún no hay confirmaciones al respe