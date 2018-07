El secretario de Seguridad de Córdoba denunció a su padre por narcotráfico

El secretario de Seguridad de Córdoba, Diego Hak, denunció hoy penalmente a su padre por supuestos vínculos con un local bailable que es investigado por venta de droga, y pidió licencia.

El funcionario provincial solicitó que "se investigue la posible relación" de su padre "con algunos hechos" que ya había denunciado con anterioridad, indicó el portal de Cadena 3.



"Ya hice una denuncia formal en julio del año pasado y la ratifiqué el 5 de febrero de este año de posibles hechos delictivos que se den en un local bailable, camino a Pajas Blancas", precisó en diálogo con Cadena 3 y añadió: "Se me acercó un material que muestra una charla entre mi padre y una persona que ha sido sospechada y que mencioné en cada una de mis denuncias".



Se trata de un video en el que se ve a Ricardo Hak hablando con el apoderado del ex Rapoza: el secretario resaltó que irá "hasta las últimas consecuencias con lo que determine la Justicia" para su tranquilidad y "sobre todo para que la gente se quede tranquila".

Hak pidió, además, licencia de su cargo "para no generar ningún tipo de suspicacia" hasta que se aclare la situación, por lo que el ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei, designó como secretario de Seguridad transitorio a Pablo Vignetta.



"Me tomaré el tiempo de licencia que sea necesario. Lo dejaré hasta tanto se pueda esclarecer", dijo el funcionario y remarcó que "hace más de un año" que no tiene "ningún tipo de vínculo" con su padre.

"Esto a mí me causa dolor porque es una situación antinatural. No es fácil, pero es lo que corresponde y lo que la sociedad merece", manifestó.