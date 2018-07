AGMER lanzó una Comisión en Defensa del Sistema Previsional

Foto 1/2 Foto 2/2

En la sede de AGMER Central se realizó en la mañana de este lunes el lanzamiento y constitución formal de la Comisión en Defensa del Sistema Previsional entrerriano. Se trata de un ámbito que el sindicato creó en Congreso Extraordinario, frente a las pretensiones de los gobiernos nacional y provincial de avanzar en una reforma del sistema.



La Comisión está integrada por 13 representantes de distintas seccionales y agrupaciones internas de AGMER, y es coordinada por el Secretario Gremial Guillermo Zampedri. Permitirá profundizar los debates en torno al sistema previsional de la provincia, y producir insumos que den sustento a los posicionamientos sindicales en defensa de la ley previsional 8732 y de la caja de jubilaciones. Integra el espacio además, por la CDC, el secretario de Jubilados, Sergio Blanc.



"Todos conocemos que el presidente de la Caja ha hecho manifestaciones públicas con la intención de iniciar un proyecto de reforma. Esta conducción ratifica la posición histórica de AGMER de la defensa incondicional de la Caja de jubilaciones y de la ley previsional. No se toca ningún punto que signifique pérdida de derechos para el colectivo trabajador entrerriano, no sólo para los docentes", advirtió Zampedri, en el lanzamiento del espacio creado al interior del sindicato. "En esa dirección, precisó, es que hemos convocado a la comisión para iniciar un proceso de estudio que nos dé elementos y claridad en los posicionamientos políticos.



Luego, el secretario Gremial, anunció: "Iremos evaluando en el colectivo los pasos a seguir y por eso hemos convocado a asambleas en todas las escuelas de Entre Ríos, para el miércoles 4, para sentar las bases de estos debates en cada una de las escuelas".



Pagani: "Hoy el escenario es más grave"



El secretario General de AGMER, Marcelo Pagani, consideró "fundamental" para el sindicato contar con un espacio de estudio y debate en materia previsional. "Es una necesidad de nuestra organización, fundamentalmente en el contexto político que estamos atravesando. AGMER siempre tuvo una postura clara en este tema. Pero hoy estamos en un escenario más grave, porque nuevamente el gobierno nacional define un acuerdo con el FMI y el ajuste pasa precisamente por partidas nacionales que venían a las provincias para agua potable, desarrollo social, viviendas, incentivo docente, y fondos nacionales para las cajas previsionales no transferidas", manifestó.



"Estamos en esta línea de trabajo y la CDC resolvió convocar a asambleas para llevar este tema a las escuelas de la provincia, con lo que surja de esta reunión y material de la Secretaría de jubilados, para que toda la provincia esté debatiendo el 4 de julio acerca del sistema previsional", afirmó Pagani.