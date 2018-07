Zuiani: "La Ley de Municipios no prevé la licencias para concejales"

La concejal Marta Zuiani (Cambiemos) señaló aque "la Ley de Municipios no prevé la licencias para concejales". Así se refirió acerca de la solicitud al respecto del edil Emanuel Gainza. "Creo que esto tiene que ver con preparar su defensa, porque no es algo menor que los ciudadanos tengamos que concurrir ante la Justicia. Tenemos que pensar que hay personas que tienen familias. No debemos tener una mirada tan crítica. Acá nos estamos olvidando de la parte humana", enfatizó.Interrogada sobre su par Pablo Hernández, quien está detenido en la Unidad Penal, expresó que el mismo hizo un pedido para poder concurrir a las sesiones, pero esto no se ha resuelto"."En el caso de que el juez le deniegue la posibilidad de asistir se resolverá en el Concejo cómo se procede: Si él renunciaría o si procede la remoción", explicó.E insistió con que "rige el principio de inocencia, por lo que tenemos una mirada errada sobre algunas personas. Se debe aguardar lo que la Justicia resuelva".Sobre las condiciones para sesionar de esta formar, recalcó: "No hay inconvenientes de quórum. Se puede trabajar normalmente".No obstante, puso de relieve que "la normalidad a veces no está dada cuando desde el Concejo Deliberante nos notifican un sábado que el temario cerraba el martes cuando había un lunes de paro general. Eso sí nos afecta".