Peña: Reducir el déficit fiscal y equilibrar las cuentas "no tiene marcha atrás"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, envió un fuerte mensaje a los mercados al asegurar que el compromiso fiscal de reducción del déficit "se va a cumplir", pese a los inconvenientes de las últimas semanas.



En ese sentido, admitió que el país atraviesa "un clima tormentoso, producto de varios factores externos" pero explicó que el Gobierno lo enfrenta "con seriedad" y que toma "medidas al respecto".



"Hoy estamos buscando un acuerdo presupuestario y venimos conversando sobre el tema, pero podemos garantizar que el camino fiscal que hemos comprometido se va a cumplir", resaltó Peña en declaraciones a radio Mitre.



Peña agregó que el compromiso de reducir el déficit fiscal y equilibrar las cuentas "no tiene marcha atrás" porque permitirá "crecer mucho tiempo y poder reducir esta dependencia externa".



Además, dijo que están "convencidos de que va a haber un acompañamiento responsable" del Presupuesto por parte de la oposición, y confió en que las charlas que iniciaron la semana pasada con distintos sectores muestran "un avance concreto".



Para reafirmar su confianza, el Jefe de Gabinete recordó que "en dos años y medio hemos reducido 4 puntos el gasto en nuestro PBI, además de bajar 2 puntos de impuestos" algo que no sucedió "nunca en 100 años". "Creemos que hay un sendero muy consistente hacia el equilibrio fiscal en muy poco tiempo", agregó.



Respecto del fuerte incremento que sigue sufriendo el dólar, y que genera diversos problemas en la economía interna, Peña admitió que el país atraviesa "un clima tormentoso, producto de varios factores externos que se combinaron"



"Eso gatilló distintas cuestiones que han generado una mayor volatilidad, en un contexto en que vivimos una novedad que es el tipo de cambio flotante, en un país muy acostumbrado a usar el dólar como termómetro de la situación económica, lo que genera nerviosismo y un problema de confianza. Lo más importante es que lo reconocemos, lo estamos tomando con la seriedad que corresponde; tomamos medidas al respecto, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos da un respaldo importante", subrayó.



En ese marco, sostuvo que "la confianza particularmente del mundo está depositada en una sola persona, que se llama Mauricio Macri" y pidió que "el día de mañana haya referentes del peronismo y de más sectores que también generen confianza en el mundo, que apuesten a ese camino de cambio y que se discuta cada vez menos en Argentina, con un rumbo claro para que la confianza no depende entonces de uno u otro".