Michetti dijo que no permitiría el aborto ni en los casos de violación

Nunca ocultó su postura contra el aborto. Pero ahora, Gabriela Michetti tendrá que ser parte de la discusión en el Senado (en agoto próximo) cuando la Cámara alta comience a debatir la ley que ya tiene media sanción en Diputados.



Este domingo, la vicepresidenta de La Nación aseguró que no permitiría el aborto ni aun en casos de violación. "Lo dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé", expresó.



Michetti promete que mantendrá la neutralidad que mostró el Gobierno en Diputados, pero reafirmó su postura.





"El aborto está muy ligado a una sociedad que piensa solo en el deseo particular y en su propio ombligo", dijo.

Con críticas a los diputados del oficialismo que promueven la iniciativa, sostiene que decidió meterse en la polémica para "equilibrar los tantos" dentro de Cambiemos.



-¿Un embrión tiene los mismos derechos que una persona?, le preguntaron



-Totalmente. Porque ¿qué otra cosa es un embrión que un ser humano en su primera etapa?



-¿Por qué en los casos de violación sí se permite el aborto?



-Yo no lo hubiera permitido.



-¿No permitiría el aborto ni en casos de violación?



-No. Lo dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé.



-¿Y si la mujer no quiere seguir adelante con el embarazo?



-Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada.



-Para eso la mujer tiene que seguir con el embarazo.



-Eliminar a una persona ya concebida y no dejarla vivir... frente a ocho o nueve meses de embarazo... La verdad, no me parece. Digo, hay personas que viven cosas muchísimo más dramáticas y no las pueden solucionar y se las tienen que bancar. No sé, qué sé yo. "Para mí la vida es el derecho más importante de todos", afirmó Michetti.



-La legislación argentina dice otra cosa.



-Respeto la legislación. Si viene una chica embarazada por violación y no sabe qué tiene que hacer, voy a hacer todo lo posible para que acceda a lo que tiene que acceder porque es legal. No voy a ir a en contra de la ley.