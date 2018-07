"Siempre fueron una prioridad las causas de corrupción", dijo el Procurador

Es independiente

Causa por sobreprecios

Detención de Escobar

Borrar pruebas

No es un capricho

Las relaciones

Siempre fueron prioridad

Cumbre del Mercosur

Fiscalía Anticorrupción

El procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge AmÍlcar García, se refirió a la situación que vive la Municipalidad de Paraná con el procesamiento del intendente, Sergio Varisco (Cambiemos), las detenciones del concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y la funcionaria Griselda Bordeira, y la imputación del concejal de Cambiemos Emanuel Gainza, en una causa federal por supuestos vínculos con una organización narco. Además, opinó sobre la detención del secretario de Medios de ese municipio, José Escobar, por intentar borrar pruebas en una investigación por amenazas vinculada a otra causa judicial.Ante ello, García analizó que "esto es competencia de las propias personas por llegar a esta situación" y afirmó que "desde que logramos la condena de (Daniel "Tavi") Celis hasta hoy, existe una continuidad donde hay muchas responsabilidades de todas estas personas que están involucradas en este proceso, no es un capricho de la Justicia ni Federal ni local".Consultado por la existencia de una suerte de "avasallamiento y persecución" de la Justicia hacia el poder político, García definió que "la política tiene que entender que el Poder Judicial es independiente, lo que quiere decir que tiene su propia autopoiesis (Nota de la Redacción: "neologismo que designa la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo") que es la de las normas, y fundamentalmente la de la Constitución: si no investigamos cometemos el delito del Artículo 274°, que es precisamente el no investigar"."No podemos no investigar y decir que es una cuestión de la política. El límite del principio de la división de poderes está en el Código Penal y si las personas incurren en el Código Penal no hay otra herramienta más que la de investigar", aseguró.Asimismo, afirmó que "siempre fueron una prioridad las causas de corrupción porque si no eliminamos el ámbito de la corrupción no podemos construir una institucionalidad seria". Adelantó además que "la próxima semana o inmediatamente después de la feria judicial" se elevará a juicio la causa por sobreprecios en obras de pavimentación en la que está imputado el intendente de Seguí, Cristian Treppo, a quien se le sumará "la causa penal por falso testimonio en la causa Alanis".En declaraciones realizadas aGarcía se refirió a la detención de José Escobar y sostuvo que "más allá del caso en particular, las normas primarias que mandan conductas en el caso penal de los más graves atentados a la convivencia tienen lo que se llaman norma de flanqueo, para asegurar que eso no quede en agua de borrajas"."Sobre la conducta que se le imputa a este hombre, que no tengo idea quién es y solamente lo vi en el video que me mostraron los fiscales de la sesión en el Concejo Deliberante ?que es en todo poco edificante- las normas de flanqueo tienen la salvaguarda del accionar de los funcionarios o de la propia Justicia. Si esta conducta se la hubiésemos imputado a un tercero hubiera cometido el delito de encubrimiento porque estaría borrando huellas de un posible delito, pero como se lo imputan al mismo autor, el encubrimiento no es ilícito penal en sí, pero tiene una consecuencia procesal: puede perder la libertad en el proceso, y eso es lo que motiva esta resolución", explicó.A modo de ejemplo, comparó con lo sucedido en el caso (del ex titular de Obras Sanitarias, Hugo) Righelato que fue detenido intentando llevar elementos de prueba a otro domicilio o en casos de violencia de género, donde el acusado vuelve a intentar agredir a su víctima y allí puede ser pasible de perder su libertad.Además, dijo que "no es cierto" que el funcionario no estuviera notificado de las denuncias y acotó que "en los hechos, lo que ocurrió fue que hizo esperar a la comisión que lo fue a detener a su domicilio un largo tiempo y alegó que no había escuchado, pero al ver que había intentado borrar todos los mensajes, nos dimos cuenta que era eso lo que estaba haciendo".En cuanto al trabajo de la Justicia, sostuvo que "esto competencia de las propias personas por llegar a esta situación. Desde que logramos la condena de Celis hasta hoy existe una continuidad donde hay muchas responsabilidades de todas estas personas que están involucradas en este proceso, no es un capricho de la Justicia ni Federal ni local".Al respecto, recordó que tras la detención de Celis en la causa por el robo de Diamante "comienzan a aparecer todos los chisporroteos entre varios personajes vinculados al área comunal y este hombre, donde se exigían lealtades y pactos no cumplidos", consignóEn relación con esta causa concreta, que tiene como imputados al exgobernador Sergio Urribarri, a su cuñado Juan Pablo Aguilera, al exministro de Comunicación y diputado provincial, Pedro Báez, entre otros, dijo que "lo que se concretó es el rechazo reiterado de esta argumentación defensiva de que los fiscales no podían actuar mientras el Tribunal de Cuentas no detectara irregularidades, lo que nos parece una petición casi ridícula" y "está en análisis toda la prueba y también el pedido de desafuero para el ex gobernador".En ese marco, afirmó que en la justicia provincial "estamos pagando el costo todos los días de Comodoro Py, de (el ex juez, Norberto) Oyarbide. Pero esto no tiene nada que ver con el Poder Judicial entrerriano".No obstante, advirtió que "en el ámbito de la discusión política los sectores políticos muchas veces hacen algo que es nefasto: decir conozco a fulano fiscal, fulano juez, o miembro del Superior, entonces me manejo con ellos y manejo el Poder Judicial, lo cual es mentira porque el encastre normativo impide esto", afirmó.Consultado por un posible "apuro" para resolver causas ante su inminente jubilación, García aseveró: "Las condenas a Daniel Rossi, a (el ex funcionario Oscar) Mori, la causa (del ex vicegobernador Héctor) Alanis son muy anteriores al tiempo cercano a mi jubilación. Sucede que algunos que se han empecinado en contestar lo que yo digo, dicen que nunca fueron una prioridad nuestra, cuando en realidad siempre fueron una prioridad las causas de corrupción porque creo que si no eliminamos el ámbito de la corrupción no podemos construir una institucionalidad seria"."A fin de 2019 ya me puedo retirar con el 85 por ciento del haber así que no tengo ningún apuro por ninguna causa. Pero, además, toda la gente que trabaja en la Fiscalía es una red y estamos todos con la misma camiseta", advirtió.Sobre los pedidos a las agencias tributarias nacionales y provinciales para determinar los impuestos de las empresas que participaron en las obras de la Cumbre del Mercosur, explicó que "eso es parte de las pericias que se están llevando a cabo"."La causa de la Cumbre está esperando por unas pericias porque lo que se está investigando es un sobreprecio muy grande que se dio en un ámbito bastante acotado de la contratación, pero son tan angurrientos los empresarios entrerrianos que participaron en esta ocasión, que en esa mini cumbre para comprar flores y pasto duplicaron cosas que pagó el Estado", aseveró."Por eso, se pidió esto para que quede todo bien documentado y no quede como un capricho nuestro", agregó.Consultado por las iniciativas legislativas para crear una Fiscalía Anticorrupción, dijo haber tenido "contacto con los diputados que tienen esa tarea" y opinó que "originariamente en la Ley de Ministerio Público que es reglamentario del Artículo 208° de la Constitución, había un acápite sobre la Fiscalía de delitos contra la administración pública, llamada anticorrupción, que finalmente no salió"."Lo que queremos llevar allí no es tanto una declaración de principios sino fundamentalmente dotar al ámbito de la investigación de la administración pública de contadores y expertos en informática para hacer más ágil y no depender de los Colegios Profesionales ni del Tribunal de Cuentas sino tener el personal propio".