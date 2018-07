Para Navarro, la Reforma política "es una evolución en derechos ciudadanos"

El presidente del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Juan Navarro, dijo que "el proyecto de reforma política es una respuesta del sistema democrático a las actuales demandas ciudadanas". Agregó que "los partidos políticos no pierden vitalidad por un texto de ley y si alguien lo piensa así es hora de revisar lo que estuvimos haciendo".



Lo señaló al ser interrogado por el trámite del Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo que se encuentra en el Senado provincial y que en sus puntos salientes propone la derogación de la legislación electoral vigente ? la Ley 2988 de 1934 y la Ley de Internas 9659, conocida como Ley Castrillón; la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), modificaciones sobre los cupos de género y la representación de las minorías en la integración de las listas.



El Legislador talense manifestó que "nuestro país incorporó en las últimas décadas modificaciones importantes en su sistema jurídico; desde la ley del divorcio vincular en 1987, hasta la media sanción de la legalización de la interrupción del embarazo que se produjo hacer pocos días, hemos vivido una permanente evolución en materia de derechos ciudadanos impulsados por situaciones de hecho que necesitaban su consagración en materia de legislación y que constituían demandas concretas de los ciudadanos".



"El sistema político no está exento de esta discusión por lo que el Proyecto de Reforma Política que envió el Poder Ejecutivo es una respuesta a estas demandas ciudadanas, es una revalorización del ciudadano en tanto y en cuanto le brinda la posibilidad de elegir en un sistema directo por medio de la BUP, sin una boleta sábana que es el centro de las críticas".



El proyecto, que ingresó en la Cámara de Senadores, ofrece la posibilidad de que las facciones políticas integren su nómina a partir del sistema D'Hondt, además de separar las boletas de cargos ejecutivos con los integrantes del Poder Legislativo. También la instauración de un piso porcentual para la representación de las minorías dentro de las listas participantes.



Navarro también respondió sobre la supuesta debilidad de los partidos políticos ante la aprobación del proyecto y marcó que "no podemos entender a la democracia como un sistema que se abstrae de la realidad porque lo que está en discusión es si la gente se siente representada. Los partidos políticos no van a perder vitalidad por un texto de ley, lo vienen perdiendo con las leyes vigentes a partir de la lejanía que demuestran los ciudadanos y si algunos dirigentes lo piensan así, es hora de revisar lo que estuvimos haciendo".



También respondió sobre la posibilidad de que el proyecto reciba modificaciones a partir del debate organizado por el Senado provincial, en tal sentido Navarro manifestó que "como lo dijo el gobernador Gustavo Bordet este es un proyecto abierto donde no hay libro cerrado, por eso se recibió la opinión de los partidos políticos y estamos evaluando en consonancia con los Senadores las demandas en cuanto a la representación de minorías, los requisitos para la presentación de listas, la distribución de género propuesta y la facultad del Poder Ejecutivo para determinar la fecha del llamado a elecciones".



Por último manifestó que "hay una serie de demandas que necesariamente deben ser atendidas por el poder político y donde los dirigentes no podemos pensar que somos el centro del universo, como dijo el Gobernador hay que brindarle al ciudadano más posibilidades de sentirse representados porque ése es el reclamo de la gente. Si queremos seguir siendo elegidos debemos contar con hombres y mujeres preparados y reconocidos por la comunidad para ejercer los cargos políticos", finalizó.