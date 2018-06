Anunciaron una marcha federal en rechazo a la despenalización del aborto

Senador, le pedimos por favor, que legislen por la vida de los 2! #LaOlaCeleste pic.twitter.com/C73lvXh5qk — Camila Belén Duro (@camila_duro) 30 de junio de 2018

Las agrupaciones que se oponen a la legalización del aborto realizaron este sábado, un acto en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, en Buenos Aires, dondey cuestionaron al Gobierno Nacional por haber promovido el debate en el Congreso.Durante el acto, denominado, los activistas y agrupaciones convocadas insistieron en su rechazo al proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y será sometido a votación en el Senado el 8 de agosto y delinearon las acciones a seguir frente a la continuidad del debate.En este sentido, anunciaron que, mientras queLos organizadores del acto señalaron además la responsabilidad del Gobierno por promover este debate pese a que "no formaba parte de su plataforma electoral" y advirtieron que si la ley se aprueba realizarán "cacerolazos" tanto en las casas de los senadores como frente a la quinta presidencial de Olivos.Además, reconocieron a los 125 diputados nacionales que votaron en contra del proyecto, al tiempo que mencionaron con nombre, apellido y foto a los que lo hicieron a favor, quienes fueron silbados por el público que se concentró en el estadio bajo la consigna "Salvemos las dos vidas".y no avance con el proyecto, al que, al tiempo que"Vamos a volver a salir a las calles, para que el Gobierno y los senadores escuchen de una vez al pueblo. Por eso vamos a marchar el 5 de agosto en todas las provincias y el 8 de agosto vamos a volver a decir presente en las puertas del Congreso", comentó Leandro Flocco, coordinador de Unidad Provida, la agrupación que convocó al acto.Flocco también convocó a un plan de "Militancia 360", en el que cada activista se comprometa a manifestar entre sus amistades y su familia el rechazo a la legalización del aborto, así como en los medios de transporte y en las calles.Además, advirtió quePor su parte, el activista Santiago Santurio afirmó que "no hay derecho a eliminar a otro, sí hay derecho a asistir, a acompañar, a contener a aquellas mujeres que están abandonadas y necesitan la protección del Estado y de la sociedad civil"."El aborto no soluciona el problema de la mujer: mata a un hijo y destruye a una madre", insistió Santurio, quien además le apuntó a las militantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito al afirmar que "El verde no es el color de la esperanza; el verde se está convirtiendo en el color de la muerte".Por su parte, Ana Belén Mármora, vocera de Unidad Provida, arengó a los jóvenes que se convocaron en Ferro a salir a la calle en las próximas semanas, para visibilizar "la ola celeste" y agregó: "Es cierto que perdimos la votación en Diputados, pero ahora en el Senado lo vamos a dar vuelta. Esta revolución provida empezó y ya nos callarán más".