La Junta Electoral Municipal se expidió por la situación del concejal Hernández

Policiales La detenida Bordeira inició una huelga de hambre en la Unidad Penal 6

Política La UCR suspendió a Varisco y a Hernández

La Junta Electoral Municipal resolvió que, quien permanece con prisión preventiva y se ausenta en la sesiones del HCD.El secretario de la Junta, Rodrigo Devinar, explicó que este tipo de situaciones no están contempladas en el reglamento. "Ningún legislador se imaginó que podría llegar a darse un caso en el que un edil estuviera preso", dijo y aseguró queEn diálogo con, informó que la vacancia por prisión no está contemplada dentro del reglamento., dijo y adelantó que. No obstante, remarcó que esta causal ha sido muy cuestionada a nivel nacional y para su aprobación necesita del aval de 10 concejales (dos tercios)."Son evaluaciones de tipo políticas, en las que los ediles deben definir si ese concejal es digno para formar parte del Honorable Concejo, y que van al margen del principio de inocencia ya que no se evalúan las responsabilidades penal sino las políticas", finalizó.