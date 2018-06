Urribarri encabezó encuentro junto a Tomada, Sileoni, Feletti y Trotta

Presencias



Bajo la consigna "Volvamos a creer", Roberto Feletti, Carlos Tomada, Alberto Sileoni y Oscar Trotta disertaron sobre la situación nacional actual de la economía, del trabajo, de la educación y de la salud, respectivamente.El exgobernador Sergio Urribarri realizó la apertura del evento. Se hicieron presentes en el encuentro, los diputados nacionales Julio Solanas y Juan Manuel Huss, de los ex legisladores Lautaro Gervasoni y Jorge Barreto, de la Agrupación 29 de Junio que estuvo a cargo de la organización, y de todos los militantes de diversas localidades que asistieron al cónclave.Urribarri trazó un paralelismo histórico entre la gesta revolucionaria artiguista y la actualidad. "Desde los inicios de la historia cada vez que el centralismo porteño se alineó con potencias dominantes, los pueblos del mal llamado interior fueron condenadas a muerte. Esto está sucediendo desgraciadamente ahora", manifestó.También instó a seguir trabajando con unidad, memoria y militancia: "Estamos aquí los militantes del campo nacional y popular a quienes nos inspiran la autonomía, la firmeza y la decisión de los líderes que enfrentaron a los que se creían dueños de la Argentina".Previamente a las palabras del exmandatario, Francisco Senegaglia realizó, a modo de homenaje, un breve relato histórico sobre el Artiguismo. "La historia es memoria e identidad y nosotros nos reconocemos en la Liga de los Pueblos Libres y en la igualdad por definición, por eso en este presente denunciamos al imperio como lo hacía Artigas", expresó.El exministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, agradeció a Urribarri por la invitación y valoró la "sabiduría del intercambio" con los compañeros. "La lucha no es en soledad, es entre todos, y hay que pensar para adelante con humildad", señaló y remarcó que el neoliberalismo "aborrece la igualdad" y conduce a "una sociedad jerárquica, en donde no todos tengan las mismas posibilidades y con una pedagogía cruel absolutamente en contra de los principios de cualquier ser humano".Por su lado, Carlos Tomada, exministro de Trabajo de la Nación y actual jefe del bloque Unidad Ciudadana en la Legislatura CABA, se refirió a la importancia de la memoria en tanto "los sectores dominantes siempre tratan de que la experiencia del pueblo se olvide para que nunca nos podamos parar en esa experiencia y avanzar un paso más". Criticó al Gobierno Nacional y convocó a "sumar políticamente" bajo el campo nacional y popular.El exsecretario de Política Económica de la Nación y actual secretario de Hacienda de La Matanza, Roberto Feletti, calificó de "muy grave" la situación económica y social actual. "Convergen tensiones que no se veían desde 2001", explicó y en este sentido, resaltó que la movilización popular es la que ha construido procesos a lo largo de la historia.También participó de la jornada Oscar Trotta, director del Instituto Revisor de Políticas Sociales y Acceso a la Salud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, hizo alusión al retiro del Estado en la responsabilidad que le cabe en la atención de la salud. "Todo lo que se hizo en los gobiernos anteriores se está deteriorando" debido a políticas que muestran "desprecio por la vida".La dinámica de la jornada fue el trabajo en comisiones a partir de las áreas temáticas planteadas y hacia el final del encuentro tuvo lugar una instancia general para preguntas y consultas.Finalmente, se leyó un documento sobre los conceptos principales abordados a lo largo de la jornada.