ATE pidió suspender las elecciones en el Iosper

Política Habilitaron 162 mesas para elecciones en Iosper en más de 60 lugares de votación

La Asociación de Trabajadores del Estado había presentado a Marta Galante y a Marcial Herdt como candidatos, pero ahora aseguró que no se van a presentar "porque no hay reglas de juego claras" y acudió a la Justicia para que se suspendan los comicios."Estamos muy preocupados por las irregularidades que se están cometiendo en el marco de las elecciones previstas para el 5 de julio", afirmó el titular del gremio, Oscar Muntes.En tal sentido, advirtió: "Si se mantienen estas situaciones irregularidades no vamos a participar de las elecciones porque no queremos convalidar este fraude que se está cometiendo y cuyos responsable es el Directorio de la obra social y el Gobernador, que tienen la responsabilidad de garantizar transparencia".Por su parte, Marcial Herd, quien fuera candidato suplente por ATE, brindó detalles de cuáles son las irregularidades que denuncian: "Presentamos en tiempo y forma la documentación pertinente, nos dijeron que nos faltaban avales (presentamos 1.500 en vez de 880), pero luego nos terminaron dando la razón y nos oficializaron. El tema es que nos hicieron perder 10 días mientras los otros candidatos hacían campaña", indicó.Por otro lado, se refirió a la segunda irregularidad, que tiene que ver con la conformación de la Junta Electoral: "Sus integrantes no se ajustan al decreto reglamentario que establece que tiene que ser un representante del Iosper, uno de Fiscalía de Estado y uno de la Dirección General de Personal"."Sapetti es prestador porque es traumatólogo que le presta servicios al Iosper y figura en la cartilla de prestadores. En tanto que Monzón le mintió a la junta electoral cuando dijo que no estaba procesado, cuando en octubre de este año va a juicio", manifestó Herdt.En este marco, aseveró que "la junta electoral del Iosper debería haber rechazado esta lista, pero la avaló".Por eso, "nos vamos a presentar a la Justicia, para que sea un juez el que determine si tenemos razón y en esa presentación vamos a pedir la suspensión de las elecciones hasta que se resuelva la impugnación que presentamos", concluyó. (APF)