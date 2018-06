Elecciones en Iosper: Afiliados municipales denunciaron falta de información

El próximo 5 de julio se votarán los directores por los siete agrupamientos que conforman el Directorio del IOSPER.A tres días hábiles del acto eleccionario, afiliados a la obra social por el agrupamiento de los municipales se manifestaron este viernes frente a la sede de calle San Juan al 100, para reclamar por la falta de información respecto de la cantidad de urnas, su disposición y demás detalles, por parte de la Junta Electoral."Requerimos a la Junta Electoral que nos informe dónde tiene que votar el afiliado porque hasta el día de hoy, no está publicado el número de mesas, el domicilio o el colegio donde estarán, el afiliado no sabe a quién tiene que votar, no sabe el horario de votación", argumentó ante, el apoderado legal de la Lista Nº8 que encabeza Maxi Torres."Es una cuestión interna de la Junta Electoral de la que no se ha dado publicidad en distintos medios o directamente al afiliado. No sabemos cuántas mesas hay, y no podemos designar fiscales porque no tenemos ni el número, ni el domicilio, no sabemos dónde funcionará cada una", explicó.Por su parte, Carlos Rapuzzi, un municipal de Concordia, explicó: "Queremos recabar información de la Junta Electoral, respecto de cuántas mesas y urnas habrá en Concordia porque ya tuvimos un mal ejemplo, por el cual había más de dos mil afiliados y solo había tres urnas"."No tenemos los padrones electorales, no tenemos para habilitar fiscales, no sabemos dónde vamos a votar y tuvimos que hacer imprimir las boletas porque todavía no las tenemos", denunció el apoderado legal de la Lista Nº66 "Iosper Somos Todos de Paraná".