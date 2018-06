Macri: "Nuestro crecimiento es infinito si resolvemos el déficit del Estado"

Palabras del Presidente

El presidente Mauricio Macri, estuvo en la ciudad entrerriana de Basavilbaso para inaugurar un centro comunitario NIDO, espacio promovido por el Gobierno nacional que ofrece oportunidades de capacitación a vecinos de zonas vulnerables.El intendente Gustavo Hein, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acompañaron al mandatario nacional."Su presencia es muy oportuna para renovar el compromiso de trabajo articulado y fecundo para llevar adelante nuestras tareas de Gobierno, que por supuesto, a veces no resulta sencilla, porque se nos presentan muchas dificultades en el camino y tenemos que tener la firme convicción y decisión de enfrentarlas y de solucionarlas", remarcó el gobernador y agregó que "entendemos que no hay ningún interés particular que puedas ser superior al interés general y tampoco, hay ningún interés político que pueda ser superior al bien común. Por eso, trabajamos todos los días y entendemos que en momentos de dificultades, hay que aunar esfuerzos", dijo el Gobernador Bordet."Compartimos criterios vitales para resolver los problemas estructurales que tiene el país y la provincia, ordenando las cuentas públicas y rindiendo cuentas a nuestros vecinos, sabiendo que no podemos gastar más de lo que recibimos y compartiendo los desafíos de tener cuentas fiscales ordenadas", resaltó Bordet.Al respecto, se dirigió al presidente y sostuvo: "en ese sentido, cuente con nuestro apoyo para lograr tener el equilibrio que todos necesitamos. Si nos va bien en la gestión nacional, provincial y municipal, les va bien a los vecinos, a los entrerrianos y a los argentinos, y esa es, en definitiva, la tarea para lo cual nos han elegido", remarcó el gobernador al visitar la ciudad de Basavilbaso junto al presidente."Es la segunda vez que vengo a Basavilbaso, ya que la primera vez vine como presidente de Boca y me quedé a dormir en la casa de Robertito", recordó el mandatario."Estamos acá para festejar los avances del barrio Tolkachier que han sido impresionantes y para festejar las cosas que vamos a seguir cambiando en el futuro", dijo Macri."El camino va a tener obstáculo y nosotros arrancamos resolviendo problemas que nos dejaron", afirmó Macri."Nuestro crecimiento es infinito si resolvemos el déficit del Estado", sostuvo el presidente y agregó que "tenemos que mostrar que aprendimos de nuestros errores".AMPLIAREMOS