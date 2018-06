Parente criticó a la conducción radical y defendió la inocencia de Varisco

Defendió la inocencia de Varisco

El abogado y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Rodolfo Parente aseguró que confía en la inocencia de Sergio Varisco en el marco de la causa que investiga vínculos con el narcotráfico, en la cual el jefe comunal está procesado."Yo aprendí en la facultad que", señaló Parente en relación a la declaración brindada por Luciana Lemos, ex pareja de Daniel "Tavi" Celis, que involucró a Varisco y otros dirigentes del oficialismo municipal. No obstante, al haber sido consultado sobre los vínculos del narcotráfico con la política, Parente fue contundente: "Es tremendo el vínculo de la política con el narcotráfico, eso es una porquería que no sé cómo calificarlo. Los partidos deben hacer un tremendo esfuerzo", analizó y puntualizó en la necesidad de discutir el financiamiento de los partidos políticos. Además, criticó la decisión de la conducción nacional de la UCR de suspender "preventivamente" las afiliaciones del intendente: "".En esa línea, aseguró que Alfredo Cornejo tiene "poca autoridad para suspender a alguien" por sus vínculos con Julio Cobos y Cristina Fernández.El dirigente de Diamante, también criticó la "pseudo mesa de Cambiemos" y aseguró que "no sabemos quién la constituyó". "El señor Pinedo también se había pronunciado a favor de la suspensión, ojalá algún día paguen los platos rotos de la situación económica que estamos atravesando en el país", fustigó Parente.Luego, Parente defendió la inocencia de Varisco. Relativizó la declaración de Lemos y calificó como "rudimentaria" la prueba del cuaderno hallado en el domicilio de Lemos donde se nombra a Varisco, Hernández, Griselda Bordeira y Emanuel Gainza."Eso de que se haya repartido estupefaciente en los actos políticos, espero que hayan comparecido testigos, que hayan recibido esa porquería en actos políticos de Cambiemos y den cuenta de eso ante la Justicia", analizó Parente en relación a la prueba que hay en el expediente."Si esto se demuestra, voy a ser el primero que voy a condenar la vinculación que se la atribuye a Varisco con el narcotráfico. Personalmente, yo la descarto porque lo conozco, pero se verá en su momento si hay prueba contundente", aseguró en declaraciones realizadas a Radio De la Plaza que reproduce Análisis"La vinculación de la droga, con la política y la pobreza, hay que sacarse el sombrero con lo que está haciendo el gobierno nacional, ahora se descubren un montón de casos que antes no se descubrían. Hay que tratar entre todos de evitar que esto se haga una epidemia", expresó en términos generales sobre la lucha contra el narcotráfico.Ante la consulta sobre la vinculación de la política con el negocio narco, Parente fue contundente: "Es tremendo el vínculo de la política con el narcotráfico, eso es una porquería que no sé cómo calificarlo. Los partidos deben hacer un tremendo esfuerzo para erradicar esto".