Proponen "un término medio" en el proyecto de despenalización del aborto

Laura Rodríguez Machado, una de las senadoras del PRO que se mantiene en el lote de indecisos, al igual que varias legisladores condicionó su apoyo a un proyecto de despenalización del aborto a la posibilidad de que se introduzcan cambios que moderen la iniciativa.La senadora macrista reclamó que el Congreso encuentre "un término medio" en el proyecto de legalización del aborto para no "estar entre pañuelos verdes y celestes".En declaraciones a FM Concepto, la legisladora cordobesa indicó que junto a los otros dos senadores de su provincia -Ernesto Martínez (PRO) y Carlos Caserio (PJ)- están de acuerdo "con algunas cuestiones que vinieron en la media sanción pero no con otras"."Estamos trabajando en un despacho que modificaría algunas cuestiones tales como la objeción de conciencia colectiva, vamos a buscar que el Presupuseto nacional dé financiación a las provincias", adelantó.Los cordobeses no son los únicos indecisos que condicionaron su voto a favor: también está en esa sintonía el misionero Maurice Closs.En este marco, el escenario que asoma de cara a la votación del 8 de agosto en el recinto ya no sería de "blanco o negro" sino que ante la posibilidad concreta de que se caiga el proyecto, podría prevalecer la opción de un proyecto que habilite, entre otros puntos, la objeción de conciencia institucional, reclamada por varias clínicas privadas."Yo creo que hay senadores que están planteando modificaciones. Nosotros queremos que el proyecto se apruebe como vino, así no tiene que volver a Diputados. Se tiene que votar por sí o por no", advirtió.A su vez, el entrerriano continuó con los pases de factura en relación a la polémica por los giros de comisión, en la que finalmente los senadores a favor del aborto lograron torcerle el brazo a la vicepresidenta Gabriela Michetti.Para Guastavino, Michetti y los senadores del PRO Federico Pinedo y Esteban Bullrich tenían "la estrategia de dilatar el tratamiento" por la legalización del aborto.El legislador peronista aseguró que hubo "caprichos de la vicepresidenta con los giros a comisiones"."Hay una norma no escrita en el Senado: cuando hay un proyecto de ley de esta envergadura, si bien la vicepresidenta está facultada para girar como ella prefiera, se consensúa con los presidentes de los bloques. Eso es lo que tendría que haber hecho.Michetti, Pinedo y Bullrich tenían la estrategia de dilatar el tratamiento del proyecto cuando se vislumbraba un avance en el Senado", se quejó en declaraciones a radio Futurock.