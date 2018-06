Varisco: "No siento la soledad"

Política La UCR suspendió a Varisco y a Hernández

El intendente de Paraná, Sergio Varisco,y aclaró, ante medios nacionales, cuál es la imputación que lo tiene como procesado en la causa: "La acusación que pesa sobre mí es de septiembre de 2017 y va hasta el allanamiento que sufrí y el procesamiento;, ya fui intendente antes, diputado nacional..."., son gente que se refiere a mí y eso no representa ninguna prueba", aseguró.El Comité Nacional del Radicalismo resolvió este jueves, "suspender preventivamente" las afiliaciones del intendente Sergio Varisco y del concejal Pablo Hernández. Consultado al respecto, el intendente aseguró:Reconoció antequeA partir de nuestro triunfo,Esta causa tiene que ver con septiembre de 2017 hasta ahora"., Varisco aseveró: "Leguizamón es un viejo empleado de la municipalidad, que alguna vez participó por la campaña del PJ y también lo hizo con nosotros. Lo único que hice yo es darle la función de la categoría que ya tenía". Acotó que lo conocía "de antes" y "no por Celis, sino porque este hombre al que le dicen `Cebolla`, es un viejo empleado municipal y".Luciana Lemos, esposa de Daniel "Tavi" Celis, aseguró ante la Justicia que su marido financió la campaña de Varisco, en 2015, y que ha llevado cocaína al municipio. "que yo hice instalar..."Ella (Lemos) anotó mi nombre, por lo tanto coligo que ha querido perjudicarme, seguramente porque habrán tenido expectativas que no se cumplieron. Hay transcripciones de WhatsApp donde se habla de `Nacho y los Nachos` y no se refieren a mí; mi nombre está ahí, para desviar la investigación. No financié ningún narco. Voy a dar la lucha no solo en lo judicial sino también en lo mediático", expresó el intendente.", puso relevancia Varisco.Ante la polémica que generó el caso, argumentó que no tiene pensado renunciar. "", resaltó.Consultado respecto a si "lo han dejado solo", hizo hincapié: "i se llega a un juicio, porque tampoco está firme el procesamiento, espero que sea un juicio justo"."Nadie me ha pedido la renuncia", resaltó.