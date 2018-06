Piden una obra para evitar accidentes en las rutas 127 y 32

Debido a los reiterados accidentes de tránsito que se producen en las rutas 127 y en la 32, se aprobó en la última sesión de la Cámara Alta, un proyecto de comunicación del senador por el departamento Paraná, Raymundo Kisser (Cambiemos), en la que se le solicita al Poder Ejecutivo entrerriano, que a través de la Dirección Provincial de Vialidad, se construya una rotonda en la intersección de esas carreteras, una de jurisdicción nacional y la otra provincial.



En los fundamentos de la iniciativa, el legislador por el bloque Cambiemos, detalló que, en esa intersección de las rutas, en cercanías a la localidad de El Pingo (Departamento Paraná), se producen numerosos accidentes de tránsito, muchos de ellos fatales, por lo que se hace necesario que, en un tiempo breve, se diseñe una rotonda.



Kisser explicó en la iniciativa, la que fue aprobada por todos los senadores, que, debido a que Vialidad Nacional no tiene en sus planes solucionar el inconveniente, ya que se argumentó que la ruta 127 no es la que genera el riesgo sino la ruta provincial 32, construida posteriormente a la nacional.



"En definitiva, la disputa entre la Dirección Provincial de Vialidad, y la Dirección Nacional de Vialidad, sobre quien es el responsable de ese cruce, a los usuarios, poco les interesa. Lo que realmente interesa es que se le dé una solución a ese cruce de rutas, y se eviten accidentes fatales. Numerosas han sido las víctimas que perdieron su vida en esa intersección", detalló el senador.



Kisser, tras detallar los fundamentos, indicó que "amerita que la Dirección Provincial de Vialidad asuma a la brevedad el diseño y construcción de una rotonda en ese lugar, tal como se hizo en la intersección de la ex Ruta Nacional N° 131 y la Ruta Provincial N° 32, en zona de Crespo".