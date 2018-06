INTI Entre Ríos se quedó sin director

Foto: Archivo

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) de Entre Ríos no escapa al clima de tensión nacional por inminentes restructuraciones que generarán el achicamiento de sus funciones. A esto, se sumó esta semana la renuncia de su directora, Julia Sacco, quien dejó un cargo cada vez más aislado por la dirigencia del organismo. Sara Claret, trabajadora de la regional de Concepción del Uruguay, contó a AIM que "al vaciamiento y a los despidos, deben agregarse los descuentos salariales" que está sufriendo el sector.



Trabajadores del Inti vienen denunciando desde hace algún tiempo que las áreas claves de este organismo están siendo traspasadas a manos privadas, en el marco de políticas públicas que buscan achicar las funciones del Estado. "Principalmente, se están dando de baja aquellos programas destinados al apoyo y al crecimiento de la economía social", explicó Claret a esa Agencia.



Además, manifestó su "fuerte preocupación" respecto a que "no hay mayor información sobre esta reorganización (la cual fue inconsulta), salvo que se daría en un lapso de treinta días".



"No se sabe cómo quedarán los centros en el interior del país, los cuales vienen siendo unificados para achicar sus funciones fundamentales", sostuvo, y ejemplificó: "Se está desmantelando el área de metrología legal, que hace controles de surtidores y balanzas".



Asimismo, Claret denunció "la persecución ideológica sufrida por los delegados gremiales". Sobre este punto, sostuvo que "se están aplicando descuentos aún para quienes no se adhieren a los paros", y recordó que "ya se cumplieron cinco meses de lucha por la reincorporación de los 265 trabajadores despedidos desde enero". Clima de abandono Fue en este contexto de desconcierto laboral que la directora del Inti Entre Ríos, Julia Sacco, presentó la renuncia a su cargo esta semana.



"No hay mucha información respecto a esta decisión, salvo que fue personal. No obstante, debe considerarse la situación de aislamiento que sufren los directores en todo el país, quienes no obtienen respuesta alguna por parte de la dirigencia de Javier Ibáñez", detalló Claret.



Finalmente, la trabajadora de Concepción del Urugay repudió "el intento de militarización en el Predio Tecnológico Migueletes".