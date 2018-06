Elecciones en IOSPER: la Secretaría Electoral sigue recibiendo impugnaciones

El próximo 5 de julio se votarán los directores por los siete agrupamientos que conforman el Directorio del IOSPER. Si bien se habla sobre una prórroga en la fecha, desde la Secretaria Electoral de la obra social aclararon que sólo el gobernador Gustavo Bordet, tiene la facultad para posponer el acto eleccionario.



El Dr. Pablo Testa, que integra la Secretaria Electoral de IOSPER, ubicada en calle San Juan, recordó que se han presentado 18 listas cuyo primer requisito para lograr la oficialización era obtener el 3% de avales del padrón de ese agrupamiento.



Respecto de las impugnaciones que se han ido presentando, mencionó que "en un primer momento hubo tres listas que no consiguieron esos avales, que eran dos por los pasivos y una encabezada por (Marta) Galante de ATE". Sobre ésta úlitma lista, Testa explicó que "había un reencauce de lo que ellos pedían de lo que era la conformación del padrón electoral al momento de poder hacer el recuento de los avales. Se hizo lugar, se hizo un nuevo cruce de datos y en base a eso, esa lista superó el tres por ciento y se hizo lugar a la oficialización".



Por otra parte, dio cuenta que "diferentes listas han hecho presentaciones respecto al padrón electoral. Después se ha hecho una presentación de impugnación contra la lista que encabeza (Fabián) Monzón (UPCN), la cual finalmente fue rechazada porque hay cuestiones de planteos de inconstitucionalidad y de estado de procesamiento con reforma del Código Procesal Penal, y esta Secretaría Electoral entendió que no correspondía la impugnación".



Consultado sobre una posible prórroga de la fecha de elecciones, Testa aclaró que "la facultad para rever la fecha la tiene el Gobernador. Nosotros seguimos recibiendo impugnaciones, no rechazamos ninguna presentación" y agregó que hay impugnaciones "que necesitan que corramos traslado a otros organismos".



Finalmente, indicó que se está definiendo el listado de las escuelas donde se va a votar. "Hay muchas que están en obra y estamos esperando la resolución del CGE a fin de poder definir los establecimientos donde se podrá votar en toda la provincia". Elonce.com