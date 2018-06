Impasse en el Registro Civil hasta la próxima semana

Tras la medida de fuerza realizada el martes "con una alta adhesión", y "habiendo aclarado todos los puntos del reclamo", los trabajadores nucleados en UPCN resolvieron "hacer un impasse hasta la próxima semana para ver si el gobierno responde a los planteos", precisó la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez.



Esto "no significa que esté cerrado el conflicto y que las medidas de fuerza se levanten, es un gesto de los trabajadores a efectos de propiciar una negociación para resolver las cosas", agregó.



Uno de los puntos que exige el sector es que los cargos que permanecen vacantes "queden en el Registro Civil" y no sean ocupados por agentes de otras reparticiones.



"Nos costó mucha lucha conseguir una ley de creación de cargos para el Registro Civil, cuando había, hace varios años, trabajadores de programas nacionales que ni siquiera tenían relación laboral. En ese momento se hizo una regularización, se crearon cargos, entonces no puede ser que hoy se vayan a otro lado", repasó.



Además hay más de 30 contratados de obra "que están esperando soluciones, a partir de que se termine el pase a planta permanente del instructivo 2017".



Domínguez estimó que a inicios de la próxima semana se realizará una asamblea para evaluar si hubo convocatoria del gobierno para armar una mesa de trabajo. De lo contrario "evaluaremos los pasos a seguir", adelantó a APF.