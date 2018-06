Lauritto asumió al frente del Comité de desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Este miércoles en la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay se llevó a cabo la reunión plenaria del Comité de Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay (ex Comité de Hidrovía), donde el Intendente José Lauritto asumió la presidencia pro témpore del mismo, de manos del intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo. El gobernador Gustavo Bordet estuvo presente en el cierre del encuentro donde manifestó "la importancia superlativa que ha tenido el Comité en la concreción de la Hidrovía, en el dragado del río Uruguay y también en la integración entre las ciudades argentinas y uruguayas".



El plenario se desarrolló en el Parador Norte de la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay, y en el cierre estuvo presente el Gobernador Gustavo Bordet. Estuvieron presentes intendentes y legisladores de todas las localidades entrerrianas, correntinas y uruguayas, que forman parte del Comité de Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay. Además fueron parte del encuentro autoridades de CARU, del Instituto Portuario de Entre Ríos y de organismos de ambos países.



"Nuestra intención como mesa de gestión del Comité es respetar lo acordado. Valoramos lo que se ha hecho y por eso este compromiso es de continuar en esa senda. Y en segundo lugar: escuchar. Nuestra vocación es integrar, aquí está presente el Intendente de Villa Paranacito y se suma a este Comité. Visitaremos cada una de las intendencias, con la intención de que esas reuniones sean lo suficientemente productivas en relación con las necesidades de la población. Nuestro trabajo será ver cómo articulamos eso", señaló el Intendente Lauritto, ya en su rol de presidente del Comité.



Por su parte Guillermo Caraballo intendente de Paysandú señaló: "Debemos agradecerle al Intendente Lauritto porque ya podemos ver una fuerte impronta en esta convocatoria tan amplia y tan productiva. Este es un fuerte respaldo político e institucional que necesitaba el comité, hemos tenido una mesa de trabajo con una muy importante representatividad de actores de la zona, de la región y esta tan importante participación nos da un gran impulso".



Cosechar frutos

"Estar presente en esta reunión donde cambia la presidencia pro témpore tiene para mí, de manera particular, un significado muy especial porque fui co-fundador de este Comité en Concepción del Uruguay en 2010. Quería estar aquí y testimoniar la importancia que ha tenido este espacio para la integración Argentina - Uruguay", aseguró Bordet.



"Hoy, por los años transcurridos, podemos observar con satisfacción los frutos que se obtuvieron de numerosas reuniones y de generar una masa crítica, no sólo entre intendentes sino entre instituciones y asociaciones civiles de ambos países, de interesar a las cancillerías tanto argentinas como uruguayas de poder avanzar en este cometido, en la participación y el rol activo que siempre tuvo la Comisión Administradora del Río Uruguay en avanzar en este proceso de dragado para llegar hoy a poder tener la realidad de que se está efectuando y, lo más importante, tener una previsibilidad y una trazabilidad", detalló el mandatario.



Bordet aclaró: "Esto es un proceso que no se agotó solamente en tener la hidrovía porque cuando empezamos con las reuniones se dispararon otros temas que hacen a la integración regional y sobre esto se avanzó muchísimo".

"Nuestros objetivos son comunes y por eso hago votos para que podamos seguir trabajando de esta manera, porque estamos viendo los frutos que es lo más importante", concluyó el mandatario.