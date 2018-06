Aborto: Con 12 indecisos, hoy la votación en el Senado estaría empatada

Faltan 40 días para que el Senado decida si la Argentina se suma o no a los países que no penalizan la práctica del aborto y el "poroteo" previo indica que el final sigue abierto. Es que, según un sondeo de. La Cámara alta tiene 72 integrantes y para garantizar la mayoría se necesitan 37 votos.En la sesión de ayer se fijaron las reglas de juego para el debate, que arrancará el próximo martes en un plenario de tres comisiones: Salud, Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales. Un acuerdo entre los bloque de Cambiemos y del PJ que conduce Miguel Pichetto dejó descolocada a la vicepresidenta Gabriela Michetti, que insistía en que también participara Presupuesto, encabezada por el antiabortista Esteban Bullrich, del PRO.También se refrendó la negociación para un debate acotado: como negociaron el martes todos los bloques, habrá votación el 8 de agosto. Una semana antes, apenas concluido el receso invernal, alumbraría el dictamen de comisión. Aunque podría aterrizar en el recinto aún si no se llega a tiempo con el dictamen.Con todo, mientras las espadas del Senado juegan a fondo para convencer a los indecisos de volcarse hacia un lado u otro, en las últimas horas emergieron voces -por ahora de segundas líneas- de, que de aprobarse la ley se habilitará hasta la semana 14 de gestación, de acuerdo a la media sanción de la Cámara baja.En esta campaña hicieron punta ayer los tres senadores cordobeses (Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez por Cambiemos, más el peronista Carlos Caserio) mediante un comunicado. Adhiere el ex gobernador misionero Mauricio Closs y sumarían a otros. Si hay cambios, el proyecto vuelve a Diputados, que en ese caso daría la palabra final.En el conteo de los votos, por el momento,. Es lo que sostienen 15 de sus 25 miembros, entre ellos el radical jujeño Mario Fiad, quien preside la estratégica Comisión de Salud que será cabecera del debate. Coinciden su comprovinciana Silvia Giacoppo, la fueguina Miriam Boyadjian, el correntino Pedro Braillard Poccard, los riojanos Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria, el bonaerense Esteban Bullrich, el mendocino Julio Cobos, el entrerriano Alfredo De Angeli, la tucumana Silvia Elías de Pérez, más los porteños Federico Pinedo y Marta Varela. También lo manifestaron en privado el sanjuanino Roberto Basualdo, la bonaerense Gladys González y el puntano Claudio Poggi.están en contra los formoseños María Teresa González y José Mayans, los sanjuaninos Cristina López Valverde y Rubén Uñac, el jujeño Guillermo Snopek, el riojano Carlos Menem, el correntino Carlos "Camau" Espínola y el salteño Rodolfo Urtubey. Alimentan esa postura los peronistas puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo, la neuquina Lucila Crexell (MPN), la salteña Cristina Fiore (ligada a los Urtubey) y los tres santiagueños: Ada Itúrrez de Cappellini, Blanca Porcel y Gerardo Montenegro.están a favor Pichetto, su jefe, además del chaqueño Eduardo Aguilar, el fueguino Julio Catalán Magni, los entrerrianos Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango, el fueguino José Ojeda, los chubutenses Alfredo Luenzo y Mario Pais, y el cordobés Caserio. Los K de Unidad Ciudadana aportan sus 9 miembros, incluyendo a Marcelo Fuentes -su jefe- y a Cristina Kirchner, que tiempo atrás rechazaba la despenalización.Tambiénla rionegrina Magdalena Odarda (ex Coalición Cívica) y el porteño Fernando Solanas (Proyecto Sur), más los oficialistas Luis Naidenoff -formoseño y jefe del interbloque-, el misionero Humberto Schiavoni -a cargo del PRO-, los santacruceños Eduardo Costa y María Belén Tapia, la mendocina Pamela Verasay, el catamarqueño Oscar Castillo, y se anotaron los cordobeses Rodríguez Machado y Martínez, aunque piden cambios.