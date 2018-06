El Senado aprobó el Proyecto de Ley de Accesibilidad a la Justicia

Bajo la presidencia del vicegobernador Adán Bahl, se realizó la 7º Sesión Ordinaria de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos, la cual contó con la presencia de 15 de los 17 legisladores que la integran: Angel Giano, Mirian Espinosa, Lucy Miranda, Lucas Larrarte, Daniel Olano, René Bonato, Pablo Canali, todos del Frente para la VIctoria; Francisco Morchio, Raymundo Kisser, Roque Ferrari, Miguel Piana, Nicolás Mattiauda y Rogelio Schild, de Cambiemos; y Héctor Blanco, de Todos por Tala. Orden del día Los Senadores aprobaron los 8 puntos que integraban el Orden del Día de la fecha; entre ellos la modificación de la Ley Nº 8672, de Valuaciones; y el Proyecto de Ley del Senador Larrarte, "por el que se incorporan normas de accesibilidad geográfica en el Código Procesal Civil y Comercial, y en el Código Procesal Laboral".



Regla de Accesibilidad: el art. 6º bis indica que "sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en el artículo anterior (1º), los jueces tendrán competencia territorial sobre la jurisdicción que tienen asignada en forma exclusiva; y además, sobre los distritos territoriales y localidades linderas, aun cuando no sean del mismo departamento. En los casos en que se superpongan las jurisdicciones de dos o más Juzgados, el actor que se encontrare bajo esta circunstancia podrá optar por el Juzgado más próximo a su domicilio...". Considerando además como "distritos o localidades linderas, y de más fácil acceso, aquellas que no excedan los 50 (cincuenta) kilómetros del asiento del Juzgado por el que se efectúa la opción..."



Larrarte sostuvo que "es necesario repensar cómo reestructurar el poder judicial de cara al Siglo 21 y a eso tenemos que agregarle lo que postula nuestra Constitución provincial con respecto al acceso a la justicia que la regula como una garantía que la provincia tiene que garantizar de manera irrestricta".



"Consideramos que la ubicación de los tribunales o juzgados en la geografía de la provincia de Entre Ríos en cuanto a la asignación de competencia territorial de los mismos reviste una importancia trascendente porque es a partir de esa distribución o a partir de la reasignación de competencias territoriales que se pueden eliminar las barreras o los obstáculos que actualmente tienen algunas comunidades o centros poblacionales para llegar más rápida y sencillamente también más económicamente a la puerta de los tribunales de Justicia", expresó Larrarte. Comunicaciones oficiales y despachos de comisión En orden cronológico del desarrollo de la Sesión, los Senadores recibieron las Comunicaciones Oficiales y posteriormente se giraron a la Comisión de Labor Parlamentaria los Despachos de Comisión, para que sean incorporados al/los siguiente/s Orden del Día; en ese sentido los Despachos de Comisión aprobados corresponden a solicitudes de Acuerdo Constitucional para nombrar como: Juez de garantías y transición de la ciudad de La Paz al dr. Walter Daniel Carballo; Juez de Garantías de la ciudad de Federación al dr. Sergio Rubén Adalberto Rondoni Caffa; Juez de garantías y transición Nº 2 de la ciudad de Concepción del Uruguay al dr. Gustavo Ariel Díaz; juez de Garantías y Transición Nº 1 de la ciudad de Concepción del Uruguay a la dra. Melisa María Ríos; Juez de Garantías de la ciudad de Federal al dr. Maximiliano Otto Larocca Rees; Juez de garantías y transición Nº 2 de la ciudad de Gualeguay al dr. Sebastián elal; y juez de Garantías y Transición Nº 1 de la ciudad de Gualeguaychú al dr. Tobías José Podestá. Resta entonces que la HCS haga las pertinentes comunicaciones al Poder Ejecutivo.



Posteriormente los Senadores recibieron de la Directora de Despacho del I.O.S.P.E.R., Carina Isaurralde, la nota del 15 DE JUNIO DE 2018, remitiendo copia de la Resolución Nº 028/18, que aprueba los estados contables y Memoria del Ejercicio Económico Nº 44 AÑO/2017 de dicha Obra Social; y luego que los legisladores tomaron conocimiento del asunto, la misma fue girada al Archivo. Proyectos en revisión Provenientes de la HCD, los Senadores recibieron los 8 Proyectos en Revisión, con media sanción de la Cámara Baja, los cuales fueron girados a las respectivas Comisiones. A excepción del Expte Nº 22734 que fue Tratado sobre Tablas y posteriormente aprobado, y por el cual se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a transferir y escriturar a título de donación a favor de la Asociación Civil Barriletes, un inmueble sito en calle Juan M. Courreges 418 de Paraná. El senador Larrarte señaló en relación a este asunto, que "no podemos sustraernos de la necesidad que tiene esta Asociación, de contar con un inmueble propio".



Entre los Proyectos girados a Comisión se encuentran varios Proyectos de Ley como el que propone "crear dentro de la órbita de Vialidad, un programa de capacitación permanente de operarios de maquinaria vial", que pasó a estudio en Legislación General; otra iniciativa de Ley que "tiene por objeto la protección, desarrollo, promoción, difusión y comercialización de las artesanías producidas en el territorio provincial, girado a Producción; entre otras iniciativas de Ley se propone incorporar "un nuevo artículo al Código Fiscal, el cual permitiría a los titulares de dominio automotor, limitar su responsabilidad tributaria" del impuesto pertinente "mediante denuncia de venta ante ATER", el cual fue girado a Presupuesto y Hacienda. Proyectos de Ley presentados por senadores Los Senadores presentaron 4 Proyectos de Ley que fueron girados a las respectivas Comisiones; uno de ellos señala como propuesta la de incorporar a la Ley Nº 10.027, el capítulo XVI "TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL". Otra de las iniciativas dispondría que "quienes integren la Fiscalía de Estado, Contaduría General, Tesorería General de la Provincia y Defensoría del Pueblo en cualquiera de sus niveles", no podrán integrar empresas y sociedades del Estado. Proyectos de declaración Dentro de los 14 Proyectos de Declaración presentados por los Senadores, cabe mencionar la iniciativa de Giano y Torres, por la cual "el H. Senado expresa su preocupación ante el conocimiento de despidos de personal efectuados en el ámbito de la Agencia Nacional de Noticias TÉLAM"; esta iniciativa fue girada a la COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL. Proyectos ingresados fuera de Lista El senador Giano solicitó el ingreso del expte 22570, que cuenta con media sanción de la H.C. Diputados, y solicitó la preferencia de tratamiento con o sin Despacho de Comisión para la próxima Sesión. La iniciativa en cuestión refiere a la creación de un Programa de "Promoción al trabajo cooperativo" para la realización de obras de arquitectura e ingeniería de pequeña escala en el ámbito de los organismos de la Administración Pública provincial centralizada o descentralizada a través de cooperativas de trabajo. El legislador por el Dpto Concordia indicó que dado que ya ha existido en el Senado una iniciativa de similar contenido y habida cuenta la importancia que reviste el asunto, han acordado con la Cámara Baja retomar dichas iniciativas y darle un tratamiento definitivo.



Ingresó también un proyecto de los senadores Ferrari y Lora, el cual fue aprobado luego del tratamiento sobre Tablas, repudiando y rechazando de forma categórica los dichos del dirigente gremial conocido como "Pollo" Sobrero, por el contenido antidemocrático de sus dichos públicos.



Por su parte el Senador Kisser solicitó el ingreso además de 2 expedientes, que constituyen Pedidos de Informes y que oportunamente serán tratados por el cuerpo legislativo



Culminado el tratamiento de los temas que integraban el Orden del Día de la fecha, y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la 7º sesión ordinaria, correspondiente al 139º Período Legislativo de Sesiones.