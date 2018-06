Bordet: "Los esfuerzos tienen que ser equitativos y cada uno debe asumir su rol"

Equilibrar la provincia

El gobernador Gustavo Bordet manifestó su preocupación por la variables macroeconómicas, garantizó apoyo legislativo a las herramientas que Nación necesita para gobernar pero dejó el claro que es el gobierno nacional es que debe hacerse cargo y resolver los problemas de los argentinos."Estamos dispuestos a hacer los aportes necesarios, pero con responsabilidad, equidad y asumiendo el rol que a cada uno nos toque", afirmó.Fue en Concepción del Uruguay, donde fue consultado por la prensa local previo al cierre de la reunión plenaria del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay en la que el intendente de la localidad, José Lauritto, asumió la presidencia pro témpore del organismo de manos de su par de Paysandú, Guillermo Caraballo.El mandatario también estuvo en la Universidad Tecnológica Nacional, donde entregó aportes a la Asociación de Apoyo a la Facultad Regional Concepción del Uruguay por un millón de pesos que serán destinados a obras, y a instituciones, municipios y juntas de gobierno del departamento."Estamos muy preocupados por las variables macroeconómicas a nivel nacional. Venimos equilibrando la provincia y estamos muy cerca, después de haber venido con un déficit estructural muy grande, y el horizonte que tenemos por delante es complejo", expresó Bordet.Se refirió a la reunión que mantuvo en las últimas horas con un grupo de gobernadores del justicialismo con quienes coincidió en darle al gobierno nacional apoyo legislativo a las herramientas que necesita para la gestión. "Pero nosotros no co-gobernamos, el que gobierna es el gobierno nacional y por lo tanto, tiene que hacerse cargo de los errores y resolver los problemas de los argentinos", manifestó."Entendemos que hay metas fiscales que tienen que alcanzarse, pero queremos que en la consecución de esas metas fiscales exista un criterio de equidad. Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero tiene que ser equitativo", insistió."Entendemos que nos tiene que ir bien a todos los estamentos de gobierno porque en definitiva le va bien a la gente que es para los que estamos y para lo que nos votaron", aseveró."Estar presente en esta reunión donde cambia la presidencia pro témpore tiene para mí, de manera particular, un significado muy especial porque fui co-fundador de este Comité en Concepción del Uruguay en 2010", aseguró Bordet."Hoy, por los años transcurridos, podemos observar con satisfacción los frutos que se obtuvieron de numerosas reuniones y de generar una masa crítica, no sólo entre intendentes sino entre instituciones y asociaciones civiles de ambos países, de interesar a las cancillerías tanto argentinas como uruguayas de poder avanzar en este cometido, en la participación y el rol activo que siempre tuvo la Comisión Administradora del Río Uruguay en avanzar en este proceso de dragado para llegar hoy a poder tener la realidad de que se está efectuando y, lo más importante, tener una previsibilidad y una trazabilidad", detalló el mandatario."Por eso la decisión de llevar adelante el proceso licitatorio y la firma del contrato para hoy estar dragando el río Uruguay, es una excelente noticia para todos: los municipios, las intendencias y fundamentalmente para Uruguay y Argentina".A su entender, "es una posibilidad a futuro que abre y dispara innumerables posibilidades de desarrollo y de poder tener mejor competitividad de nuestras economías regionales, tanto en Argentina como en Uruguay".Igualmente Bordet aclaró: "Esto es un proceso que no se agotó solamente en tener la hidrovía porque cuando empezamos con las reuniones se dispararon otros temas que hacen a la integración regional y sobre esto se avanzó muchísimo"."Nuestros objetivos son comunes y por eso hago votos para que podamos seguir trabajando de esta manera, porque estamos viendo los frutos que es lo más importante", concluyó el mandatario.Al tomar la palabra, Lauritto agradeció la presencia del gobernador en la localidad. "Muchas gracias por el motivo que tiene que ver con este encuentro, de algo que nació respondiendo a una necesidad, que es la idea de que esta cuenca tenga su forma institucional de responder a sus necesidades", manifestó.En el cónclave efectuado en el Parador Norte de la Isla del Puerto también participaron el presidente de la delegación Argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Mauro Vazón; el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; el diputado nacional de Uruguay Omar Lafluf; intendentes y legisladores de ambos países, concejales y funcionarios, entre otras autoridades.