La versión oficial sobre los 350 despidos en la agencia nacional Télam

El directorio de la agencia de noticias Télam informó este martes a través de un comunicado que lanzó un proceso de reestructuración que incluye el despido de 350 personas, lo que representa aproximadamente el 35 por ciento de la planta estable de la empresa estatal. "Como tantos organismos y empresas del Estado, la agencia que heredamos también fue víctima de la irresponsabilidad y del desmanejo del gobierno anterior, que utilizó lo público para fines político-partidarios", dijeron las autoridades en un comunicado firmado por el directorio de Télam.Los telegramas con los despidos se empezaron a enviar el viernes pasado, pero muchos los recibieron este martes por la mañana. Otros se enteraron cuando quisieron ingresar a la agencia y ya no estaban registrados. Desde el directorio de Télam aseguraron que "a todos se les pagara la indemnización correspondiente por ley".Quienes no fueron despedidos empezaron a recibir un mail con el título "Sos parte de la nueva agencia Télam".La agencia era uno de los sectores "retrasados", según el Gobierno, en el plan de ajustes del Estado que había encarado el oficialismo cuando asumió y que ahora recobró fuerzas luego del acuerdo con el FMI y el impulso que le dio el ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne.De hecho, el propio Dujovne había dicho que iban a buscará "acelerar el equilibrio presupuestario de las empresas públicas" y nombró, entre otras, a Radio y Televisión Argentina (RTA) y a Télam.Desde el directorio de Télam justificaron las medidas por la "situación económica y financiera compleja y delicada" que atraviesa la agencia. En el comunicado dijeron que está "sobredimensionada en cantidad de gente, desarticulada desde lo administrativo y muy desprestigiada en lo periodístico"."En 2003 la Agencia contaba con 479 empleados; en 2015, antes de que asumiera el nuevo gobierno, Télam había duplicado su plantilla y alcanzó los 926 empleados. Seis de cada diez ingresos fueron contratados para tareas periodísticas. Sin embargo, la mayoría de las incorporaciones no contaban con formación ni experiencia en el área. Confundieron periodismo con propaganda partidaria", dijo el comunicado oficial.Además, aseguraron que en noviembre de 2015, a un mes de finalizar el gobierno anterior, la gestión anterior de Télam hizo entrar 51 empleados nuevos.Este martes, el presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, Hernán Lombardi, publicó una carta en su Facebook donde habló de la situación de Télam y destacó una serie de irregularidades que detectaron en la agencia producto de la gestión anterior. "En Télam la administración anterior vulneró, despreció y destruyó este sentido último. La propaganda se enmascaró detrás del periodismo. La información tendenciosa y las operaciones sucias fueron la tónica de la época", escribió.Además, Lombardi agregó: "El desmanejo administrativo no tuvo precedentes: denuncias de corrupción en el manejo de la pauta y contrataciones desleales. Al límite de lo imaginable, se encontraron impresiones y diversos productos de merchandising de propaganda partidaria y de celebración del gobierno anterior financiados con dinero del presupuesto de la agencia"Las autoridades de Télam también criticaron a la conducción gremial a la que acusaron de obstaculizar, poner trabas y pretender "apropiarse de la línea editorial de la agencia como si fuera un botín político". "La oposición demostrada por 44 delegados sindicales, que realizaron 61 medidas de fuerza en dos años y medio, pone en evidencia el hostigamiento del que fue víctima el directorio en una empresa del Estado que paga puntualmente los salarios, respeta las leyes y los convenios laborales y preserva las condiciones de trabajo", señalaron.Según los números que manejan en la agencia, los sueldos en promedio alcanzan los $ 56.800 y el 88% del presupuesto total de la empresa se destina a salarios. En total, recibe 816 millones de pesos del Tesoro según el Presupuesto de 2017 y hay un ausentismo récord del 30%.