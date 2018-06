Ctera convocó a un paro nacional docente para el próximo martes 3 de julio

Lo anunció Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), tras la represión sufrida ayer por los docentes de Chubut.En la rueda de prensa Alesso llamó a paro y movilización para el martes próximo, 3 de julio, en repudio a la violencia desplegada el martes 26 de junio contra los docentes de Rawson, Chubut, donde además se suspendió la paritaria salarial. "Tocan a uno, nos tocan a todos", remarcó Alesso y exigió: "No a la represión, no a la violencia, vigencia de la paritaria nacional docente", entre otros puntos."Este paro y movilización se tienen que hacer sentir en todas las escuelas del país para que esto no vuelva a ocurrir nunca más", expresó Alesso y luego manifestó su preocupación por lo que ocurre en la Patagonia, que está "militarizada, con una violencia que va en aumento".También expresó su solidaridad con los despedidos de la agencia de noticias estatal Telam.