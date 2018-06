Proyecto de Ley de Talles es analizado en comisión

El proyecto de ley que apunta a implementar un sistema de talles numéricos, autoría de la senadora nacional Magdalena Odarda (CC-ARI-Río Negro), espera el visto bueno en las comisiones de Industria y Derechos y Garantías de la Cámara alta. La iniciativa fue presentada al Congreso en marzo de 2017 y aún no tiene dictamen correspondiente, lo que le permitiría el tratamiento en el recinto. Ley de talles aguarda dictamen El objeto de la ley es garantizar un sistema único normalizado de identificación de al menos seis talles de indumentaria correspondiente a las medidas corporales, regularizado según la norma específica que disponga la autoridad de aplicación; y asegurar la existencia física de indumentaria dentro del stock en los establecimientos de moda y textiles cuya actividad principal, accesoria o eventual sea la comercialización, fabricación y/o importación de indumentaria destinada a hombres, mujeres y adolescentes a partir de los 12 años.



"Necesitamos que esta ley salga para dar un paso más en la conquista de derechos para una gran parte de la población Argentina, que se ve discriminada por los parámetros estándar de medidas en prendas de ropa; dichos parámetros, se ajustan a una imagen que no refleja la realidad de los habitantes nuestro país", expresó la senadora Odarda respecto al proyecto.



El texto al que tuvo acceso AIM argumenta que La falta de todos los talles de la indumentaria femenina o masculina es una práctica discriminatoria, según el Inadi. En general, son las mujeres las más afectadas, pues los comercios excluyen de su oferta, arbitrariamente, aquellas medidas que no acuerdan con el parámetro de supuesta "normalidad" estética. Antecedentes Actualmente, existen 12 leyes vigentes en el país vinculadas a los talles -entre provinciales y municipales-. Sin embargo, las normativas no garantizan aún la existencia de prendas acordes a la diversidad corporal de la población.



Buenos Aires es la provincia que tiene la ley de talles más antigua, es la Ley número 12.665, y fue aprobada en 2001 y reglamentada en 2005. Años después, la Ciudad de Buenos Aires tuvo su Ley 3.330 aprobada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



En 2006, la provincia de Entre Ríos obtuvo su propia ley de talles: es la 9.703. Ese mismo año se sumó la provincia de Santa Cruz con la Ley 2.922.



En 2007, fue sancionada una ley de talles en la provincia de Santa Fe con el número 12.841.



Un año después, la Legislatura de la provincia de Corrientes sancionó la Ley 6.003. En 2012, la Legislatura de la provincia de Río Negro aprobó la Ley 4.806. Y ese año, en la provincia de San Juan comenzó a regir la Ley 8.323.



En 2013, fue sancionada la Ley 8.579 en la provincia de Mendoza. También ese año una norma sobre talles, la número 7.273, fue aprobada en la provincia de Chaco.



Al año siguiente, la Ley 2.793 entró en vigencia en la provincia de La Pampa. Y en 2015, Córdoba fue la última provincia en sumarse con la Ley 10.302.