Concejales juveniles de Paraná aprobaron 12 anteproyectos

"Estos chicos nos dejan un mensaje esperanzador, como una nueva generación de futuros dirigentes de Paraná", reflexionó la viceintendenta Josefina Etienot, durante el cierre del Concejo Deliberante Estudiantil 2018 de la capital entrerriana.En este marco, resaltó: "Los adultos tenemos que aprender de ellos, pues junto a la esforzada labor de sus docentes, han honrado esta nueva edición de este parlamento juvenil".Por su parte, el director de Desarrollo Institucional del Concejo Deliberante de Paraná, a cargo del Concejo Estudiantil, Rubén Cesario, sostuvo: "Considero que el balance de este ciclo del Concejo Deliberante Estudiantil es muy positivo, ya que se aprobaron anteproyectos que, en caso de ser aprobados por el Concejo, pueden convertirse en normas muy útiles para la ciudad"."Los jóvenes trabajaron muy seriamente en las comisiones, donde hubo mucho debate y modificaciones. Lamentamos que algunos proyectos no se hayan podido aprobar, pero el balance es muy bueno", opinó.Por último, la presidenta de este ciclo del Concejo Deliberante Estudiantil, Camila Sbresso, valoró positivamente el trabajo realizado: "Creo que fue una experiencia muy buena, donde se aprendió, se debatió mucho y se trabajó de una buena manera"."Hubo mucho debate durante la sesión, más que nada en algunos artículos donde se escucharon distintos puntos de vista, pero lo pudimos resolver a través del debate", evaluó la joven edila.Al referirse a su paso por el Concejo Estudiantil, expresó "Lo primero que me deja esta experiencia son ganas de ser concejal, porque me pareció una tarea muy linda donde, en mi rol de presidenta, aprendí mucho"."Creo que el Concejo Deliberante Estudiantil contribuye mucho a nuestra formación como ciudadanos y a interesarnos por cuestiones del municipio que antes desconocíamos. Me llevo mucho de esta experiencia", concluyó Camila.Además de la viceintendenta Etienot, estuvieron presentes en la sesión de cierre del Concejo Deliberante Estudiantil de Paraná, el secretario y prosecretario parlamentario, Rodrigo Devinar y Daniel Lendaro; el concejal Sergio David Cáceres ("Frente para la Victoria") y la concejala Silvina Fadel ("Una - Frente Renovador"); y el personal del HCD a cargo del Concejo Deliberante Estudiantil de Paraná, Rubén Cesario, Sandra Frías, Luis Malvasio y Natalia Maldonado.En la oportunidad, se aprobaron 12 anteproyectos, de un total de quince anteproyectos que fueron presentados oportunamente por los alumnos que representan a los distintos establecimientos participantes.1) Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Rodríguez Victoria Zaira, Merlo Lucas Ezequiel y Faure Matías Alejo (Instituto Privado de Educación Técnica D-78 "Juan XXIII"), regulando la incorporación y la utilización de Sistemas de Ahorro de Agua, así como la adecuación de la calidad del agua en edificios, viviendas familiares, clubes, comedores, entes públicos, hoteles, sanatorios, hospitales, escuelas públicas y privadas, fábricas y todo tipo de construcción o lugar que utilice agua potable.2) Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Aizcorbe Juan Ignacio, Kunst Elizabeth y Domínguez Josefina (Colegio Italiano Galileo Galilei D-206), adhiriendo al "Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos", lanzado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación.3) Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Villoldo Vladimir Darío, Díaz Julieta María del Rosario y Martínez Schwindt Elizabeth Analía (Escuela Secundaria Nª 28 "Nuestra Señora de Guadalupe"), creando el Programa "Huerta Comunitaria en los Barrios", que será instrumentado a través de la Secretaría de Servicios, Planificación y Gestión de Desarrollo, de la Municipalidad de Paraná.4) Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Milocco Fadel, Candela Sofía, Ramel Micaela Alejandra y Ortega Florencia Elizabeth (Instituto Cristiano de Enseñanza Media "Cristiano Evangélico Bautista" D-122), creando el Programa de Niños y Adolescentes Víctimas de Adicciones.5) Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Álvarez Jonathan Amílcar, Silva Delfina y Hartfiel Valentína (Escuela Secundaria Nº 48 "Domingo Faustino Sarmiento"), estableciendo la organización del "Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal" (SEOM), el que incluirá el estacionamiento medido.6) Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Cavallo Lautaro Valentín, Bustamante Portillo, Micaela Ailén y Acosta Dolores (Instituto Privado "Nuestra Señora de la Merced" D-83), creando el programa "Identidad Paranaense, Historia y Lugares", con el fin de resguardar la historia, la identidad y el patrimonio cultural de nuestra ciudad.7) Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Giachello María Candelaria, Haiek Valentín Simón y Ferreira Álvaro (Escuela CAE D-170), disponiendo los medios necesarios para dotar a la avenida circunvalación "José Hernández" de suficiente iluminación y señalización, desde Blas Parera hasta avenida Don Bosco y Ruta Nº168.8) Anteproyecto de resolución presentado por los concejales estudiantiles Metz Celeste Ailín, Yacob Valentina Adriana y Krawczuk Victoria (Instituto San Francisco de Borja D-166), solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal convertir en una sola mano calle Sourigues, entre avenida Almafuerte y avenida Hernandarias, en sentido Norte - Sur.9) Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Baldovino Varisco, Camila Alien, Dimier Strack, Lara Candela Soledad y Correa Yanella (Escuela Secundaria Nº 36 "Cap. Gral. J.J. De Urquiza"), creando el "Programa Social y Educativo de Resignificación y Recuperación de Polideportivos", en nuestra ciudad.10) Anteproyecto de resolución presentado por los concejales estudiantiles Herrlein Valentina, Bernardini, Luciano Ariel y Bianchi José Carlos Gabriel (Instituto San José Obrero D- 94), solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la colocación de semáforos y demarcación de sendas peatonales en la intersecciones de calles Juan Garrigó y Bernardo O'Higgins, y Juan Garrigó y Miguel David.11) Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Server Helena Inés, González Augusto Hernán y Warner Barrios Kátia Antonella (Instituto de Enseñanza Edu-Pro D-112), proponiendo la realización de un proyecto de "Educación Sexual Integral", que contemple la realización de convenios, talleres y campaña de difusión sobre la materia.12) Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Viciconti Jazmín, Pinto Camusso Camila Milagros y Graziosi Stéfano Valentín (Instituto Privado "Willams Morris" D-217), creando en el ámbito de la ciudad de Paraná un Sistema de señalización con relieves topográficos "Braille" en carteles y mapas, con recorridos de las distintas líneas de colectivos del transporte urbano de pasajeros.