Etienot sobre Escobar: "Estoy muy tranquila con cómo se va llevando la causa"

Implacable con los límites

Lo que dice el fiscal

Sin marco de decisión

Impedir la sesión

La viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot, habló sobre la detención del secretario de Medios de la Municipalidad, José Escobar, quien había sido denunciado por la presidente del Concejo Deliberante de la capital entrerriana, tras una polémica sesión en el cuerpo legislativo paranaense, en la cual, según se denunció, existieron actos de violencia de género por parte del funcionario contra la vicenintendenta."La detención tiene que ver con una petición del fiscal (Ignacio Arramberri), por la falta de colaboración con la investigación judicial, y en este contexto, creo que está bien yTras declarar ante el fiscal yEl motivo de la detención no sería la causa que tiene a Escobar como objeto de investigación, sino que se halló evidencia de que Escobar, habría obstruido la investigación y habría destruido pruebas que comprometerían su situación.Al respecto, Etienot explicó sobre la situación que "es común, que cada vez que cualquier ciudadano del país, obstaculiza la investigación, sabe que es pasible de esta sanción,", afirmó la viceintendenta y agregó que "Por su parte, el Fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull explicó en declaraciones radiales que la detención de Escobar "se solicitó porque ayer, estaba fijada una pericia al teléfono que se secuestrara al momento de realizar el allanamiento en la vivienda de Escobar y se constató que el teléfono por el cual se presume que mandó el mensaje de voz intimidatorio y la línea utilizada había sido borrado minutos antes de que se procediera al secuestro del aparato celular", dijo el funcionario judicial .Ante el hecho, el fiscal consideró que "estamos ante un riesgo procesal, porque entorpeció la investigación, y por ello se solicitará una medida más gravosa porque pone en riesgo toda la investigación", dijo y agregó que para el juicio "restaría realizar otra pericia al teléfono; al otro teléfono que se encontró ayer, unas testimoniales y ya estaría en condiciones de ser remitida a juicio".Al ser consultada sobre hasta dónde piensa llegar con la denuncia contra el Secretario de Medios de la Municipalidad de Paraná, Etienot dijo a Elonce que "en general, las denuncias penales como es esta y como cualquier otra, una vez que el denunciante la plantea,", resaltó la viceintendenta y explicó que "en mi caso la lleva el fiscal (Ignacio) Arramberri, y a criterio suyo, verán cómo se satisface mejor el interés del Estado. Nosotros nos presentamos y dijimos: `mire, tenemos esta circunstancia que entendemos, configura un delito. Por favor, sírvase investigar y en caso de que sea así, tome las medidas que considere prudentes´. Y bueno, ahora,", remarcó Etienot en diálogo con Elonce.En referencia a esta situación, la presidenta del Concejo Deliberante, señaló a Elonce que "no pienso en este momento", presentarse como querellante en calidad de víctima "porque me parece que no es necesario, porque hay un nivel institucional dentro de esta denuncia, que es esencialmente,quienes han hecho esto", dijo Etienot y consideró que le "parece que", resaltó Etienot.Finalmente, en diálogo con Elonce, la viceintendenta señaló que "y es muy importante que la ciudadanía pueda ver el funcionameinto de los órganos de la democracia", concluyó.