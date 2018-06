Peña ratificó el diálogo sectorial entre empresarios, sindicatos y gobierno

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que con el paro general realizado ayer por la CGT "no cambia en nada" los problemas por resolver, y ratificó la decisión oficial de seguirla vía del diálogo sectorial, entre empresarios, sindicatos y gobierno, incluida la central obrera con el Ministerio de Trabajo."Vamos a seguir trabajando sector por sector, y dialogando con las autoridades de la CGT a través del ministro de Trabajo (Jorge Triaca)", afirmó el funcionario en declaraciones formuladas en la Casa Rosada al término de la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.Al ser consultado acerca de la evaluación del paro de 24 horas que realizó la Confederación General del Trabajo, Peña afirmó que "en los últimos se han generado más de 700 mil puestos de trabajo".Además, sostuvo que "si uno mira el nivel de conflictividad ha sido relativamente bajo pese a las dificultades que afrontamos todos los argentinos para la normalización de la Argentina"."Un paro nunca es algo positivo, que ayude o solucione a los temas puntuales", aseguró el funcionario, tras insistir que "a nosotros no nos cambia en nada una medida de fuerza en nuestra convicción, tampoco una crítica".En ese contexto, ratificó la decisión de "seguir trabajando todos juntos sector empresario, sindical y gobierno, sobre una agenda en desarrollo".Peña aseguró además, que tras "pasar el paro no va se a resolver ninguno de los problemas que tenemos como desafío", y consideró que "hay que seguir trabajando", con una agenda de diálogo a nivel sectorial.En ese marco, aclaró que "obviamente" Triaca "es el responsable de la interlocución con la CGT", y destacó que cada ministro se abocará a distintos temas, poniendo como ejemplo el encuentro entre el ministro de Interior, Rogelio Frigerio con la Cámara de la Construcción, en el contexto del desarrollo de la obra pública."Nosotros no creemos que haya otro camino que sea el del diálogo, ser claros transparentes y reconocer los desafíos que hay", afirmó el jefe de ministros.Consultado sobre si el gobierno habilitará paritarias, más allá del 5 por ciento que autorizó el Jefe de Estado, el funcionario consideró que "son libres", y aclaró que en el sector privado "cada uno encontrará el equilibrio para ver los aumentos que podrá dar".Además, dijo "nosotros no queremos crecer a partir de ajustar el salario real de los trabajadores" y enfatizó que se "se debe mantener, se cuide, y la paritaria es el instrumento".