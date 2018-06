Reclamaron por las demoras en las recategorizaciones en el Registro Civil

Losen reclamo de las demoras para comenzar a establecer el instructivo de recategorizaciones, además de una serie de exigencias del sector."Hace varios días que venimos con, porque se había comprometido una reunión para esta semana y todavía no tenemos ni fecha ni horario para ese encuentro", advirtió a, la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, al tiempo que advirtió que "cerrado el acuerdo salarial, el compromiso inmediato era el de poder avanzar en este tema"."Reiterar que hay una demanda de todos los trabajadores alcanzados por la paritaria para que las recategorizaciones, que también es salario, se haga efectiva", agregó.En la oportunidad, detalló además que los trabajadores del Registro Civil, reclaman por "las condiciones laborales de los contratados de obra, porque algunos"."En la paritaria se acordó una actualización a partir de julio y todavía ni siquiera se iniciaron los accidentes", advirtió Domínguez.acotó José Cabral, delegado de UPCN en el Registro.Otro de los reclamos que encabezan los empleados del Registro, es que, "después del pase a planta, quedaron vacantes y no sabemos qué va a pasar; tampoco queremos que se vayan del Registro porque este es un servicio crítico y necesitamos que ese personal continúe prestando servicio".Domínguez bregó por resolver todos estos puntos "en una mesa de diálogo con el Estado". Es que también instó a "discutir una nueva orgánica porque el Registro creció y se complejizó, y necesitamos que esto se traduzca en políticas para el sector".Como consecuencia de las asambleas, en el Registro no se tramitan DNI ni se gestionan otras documentaciones.En asamblea iban a resolver cómo continuaban las medidas de protesta, aunque no descartan que los días jueves y viernes, también realicen asambleas.En tanto,, por tal motivo, se verán afectados los servicios de la Administración central en los organismos provinciales.